Days of Play 2023: dai giochi al PS Plus, ecco gli sconti dedicati agli utenti PS5 e PS4

Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment lancia le promozioni dei Days of Play, iniziativa dedicata alla community PlayStation. Per gli utenti di PS5 e PS4 è l'occasione migliore per attivare la sottoscrizione a PS Plus o, in alternativa, effettuare l'upgrade a uno dei nuovi tier del servizio approfittando di un generoso sconto. Naturalmente ci sono anche le promozioni sui giochi più ricercati, tra cui God Of War Ragnarök e Horizon Forbidden West.

Ci sono sconti anche sugli articoli del marketplace PlayStation Gear e sui prodotti venduti su direct.playstation.com. Ecco le date dei Days of Play 2023.

Da God of War a Horizon, passando per i PlayStation Hits

Dal 2 giugno (00:01) al 12 giugno (23:59) i giocatori potranno accedere alle offerte dei Days of Play. In questo periodo sarà possibile trovare una selezione di giochi scontati su PlayStation Store e presso i rivenditori aderenti: non ci saranno solo i bestseller 'tripla-A', ma anche diverse produzioni third-party e indie, così come i titoli del catalogo PlayStation Hits.

Ecco un primo elenco contenente alcune delle promozioni in atto:

God Of War Ragnarök (PS5) al prezzo consigliato di €59.99 , invece di €80.99 | (PS4) al prezzo consigliato di €49.99 , invece di €70.99

(PS5) al prezzo consigliato di , invece di €80.99 | (PS4) al prezzo consigliato di , invece di €70.99 Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €49.99 , invece di €80.99

(PS5) al prezzo consigliato di , invece di €80.99 Gran Turismo 7 (PS4) al prezzo consigliato di €39.99 , invece di €70.99

(PS4) al prezzo consigliato di , invece di €70.99 Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5/PS4) al prezzo consigliato di €29.99 , invece di €60.99

(PS5/PS4) al prezzo consigliato di , invece di €60.99 Titoli appartenenti ai PlayStation Hits (tra cui Gran Turismo Sport HITS) al prezzo consigliato di €9.99 , invece di €20.99

Chi ha già 'celebrato' le precedenti edizioni dei Days of Play saprà bene che rappresenta l'occasione più ghiotta per attivare - o rinnovare - la sottoscrizione a PlayStation Plus.

Dal 2 al 12 giugno, i nuovi e attuali abbonati al servizio potranno attivare tutti i piani di 12 mesi (Essential, Extra e Premium) con uno sconto del 25%. L'offerta vale anche per il passaggio ai 'tier' più prestigiosi: sarà possibile ricevere uno sconto del 25% su un abbonamento di 1 mese, 3 mesi o 12 mesi quando si effettua un upgrade a un piano di livello superiore.

Grazie al servizio 'Direct', in Italia è ora possibile acquistare le console e gli accessori targati PlayStation direttamente da Sony. Gli sconti dei Days of Play arrivano quindi anche su Direct, con due codici promozionali da attivare al momento dell'acquisto:

DOPSAVE15 : per ottenere uno sconto massimo del 15% su accessori per PS5 selezionati, tra cui la base di ricarica DualSense, la telecamera HD, il telecomando per contenuti multimediali, le cuffie wireless con microfono Pulse 3D e coperture della console PS5 selezionate

: per ottenere uno su accessori per PS5 selezionati, tra cui la base di ricarica DualSense, la telecamera HD, il telecomando per contenuti multimediali, le cuffie wireless con microfono Pulse 3D e coperture della console PS5 selezionate DOPSAVE40: per ottenere uno sconto massimo del 40% su giochi per PS5 selezionati

C'è un codice promozionale anche per gli acquisti effettuati sullo store PlayStation Gear. Per essere precisi, con il codice DAYSOFPLAY23 si può ottenere la spedizione gratuita e uno sconto del 20% su alcuni articoli selezionati. Ci sono ulteriori offerte sbloccabili in diverse modalità:

Il 2 giugno spendi almeno 50€ e ricevi un porta-bevande morbido isolante PlayStation con il tuo ordine

spendi almeno 50€ e ricevi un porta-bevande morbido isolante PlayStation con il tuo ordine Il 7 giugno approfitta degli sconti sull'abbigliamento: acquista una felpa o una giacca e ottieni un ulteriore 50% di sconto

approfitta degli sconti sull'abbigliamento: acquista una felpa o una giacca e ottieni un ulteriore 50% di sconto Il 12 giugno fai acquisti tra le Selezioni PlayStation per incredibili pacchetti e articoli di vari giochi

Dal 2 giugno sarà possibile visitare il sito ufficiale dei Days of Play 2023 per visualizzare tutte le offerte dell'iniziativa e ulteriori dettagli sugli sconti attivi.