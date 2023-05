Vuoi PlayStation 5? Te la vende direttamente Sony su questo sito

Da oggi anche i videogiocatori italiani possono acquistare una PlayStation 5, ma non solo, direttamente da Sony. Basta recarsi su direct.playstation.com con un account Sony esistente o registrarne uno nuovo per acquistare una varietà di prodotti fisici direttamente da PlayStation.

Sono inclusi pacchetti e console PlayStation 5, PlayStation VR2, il controller wireless DualSense Edge, il controller wireless DualSense in un'ampia gamma di colori e le cover della console PS5. Inoltre, è possibile acquistare anche una selezione di giochi fisici per PS5, tra cui:

God of War Ragnarök

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Sackboy: Una grande avventura

Demon's Souls

Death Stranding Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut

Nioh Collection

Acquistando dal sito direct.playstation.com "si hanno tanti vantaggi come la consegna standard gratuita su tutti gli ordini superiori a 39€ (soggetta a termini), resi gratuiti entro 30 giorni per gli articoli idonei, la consegna gratuita il giorno del lancio sui pre-ordini e molto altro ancora. I membri PlayStation Plus hanno diritto alla consegna senza costi aggiuntivi su direct.playstation.com. Questo è un vantaggio esclusivo dell'abbonamento PlayStation Plus".

Oltre all'Italia il sito apre oggi anche in Austria, mentre dal 25 maggio arriverà in Spagna e Portogallo. Il sito era già presente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. "Siamo lieti di rendere disponibile direct.playstation.com anche in questi quattro mercati. Gli appassionati e gli utenti in cerca di regali disporranno di un'opzione aggiuntiva per acquistare console, giochi e accessori direttamente da PlayStation".