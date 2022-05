Days of Play 2022, ritornano oggi le promozioni dedicate agli utenti PlayStation

Come da tradizione, tornano le offerte annuali dei Days of Play dedicate alla community PlayStation. Sony Interactive Entertainment Italia annuncia l'edizione 2022 che, a partire da oggi, offrirà ai giocatori la possibilità di mettere le mani sui giochi più popolari dei cataloghi PS5 e PS4, disponibili in promozione su PlayStation Store e nei negozi aderenti. L'iniziativa coinvolge anche alcune periferiche, come i controller DualSense nelle varie colorazioni.

Days of Play, giorni di grandi sconti: dai giochi ai controller



Dal 25 maggio all'8 giugno, gli utenti PlayStation possono usufruire degli invitanti sconti applicati su una vasta selezione di giochi e prodotti per PS5 e PS4, in formato digitale e fisico. Nel caso dell'edizione 2022, tra i protagonisti dei Days of Play non troviamo solo i 'bestseller' del catalogo PlayStation Hits, ma anche un'ampia gamma di produzioni third-party e indie.

L'elenco completo dei giochi scontati è ora disponibile sul PlayStation Store. Volendo segnalarvi le offerte più vantaggiose, vi consigliamo di tenere d'occhio quelle dedicate alle più recenti esclusive PS5, come Ratchet & Clank: Rift Apart - €49,99 invece di €80,99 - e Uncharted: L'Eredità dei Ladri - €29,99 invece di €50,99. Tra i titoli di terze parti spiccano Ghostwire: Tokyo (-50%), NBA 2K22 (-75%), WWE 2K22 (-30%) e Red Dead Redemption 2 (-60%).

C'è grande scelta anche per la community PS4, a partire dagli sconti applicati su The Last of Us: Parte II - €19,99 invece di €40,99 - e Marvel's Spider-Man - €19,99€ invece di €40,99. I titoli appartenenti al catalogo PlayStation Hits sono invece disponibili al prezzo consigliato di €9,99, invece dei canonici €20,99: tra questi giochi troviamo classici quali God of War (2018), Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Gran Turismo Sport.

Come anticipatovi, anche le periferiche sono coinvolte nell'iniziativa di Sony Interactive Entertainment: fino all'8 giugno, i controller DualSense saranno disponibili al prezzo consigliato di €59,99 (con uno sconto del 20%), in tutte le colorazioni attualmente in commercio - ovvero White, Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue.

Anche il PlayStation Gear Store celebra i Days of Play con sconti del 20% su determinati articoli. Ci saranno inoltre tre giorni di offerte giornaliere aggiuntive:

Il 25 maggio potrete ottenere un manicotto termico per bevande con una spesa minima di €50.

potrete ottenere un manicotto termico per bevande con una spesa minima di €50. Il 26 maggio , acquistando due articoli di God of War, ne riceverete un terzo gratuitamente.

, acquistando due articoli di God of War, ne riceverete un terzo gratuitamente. Il 27 maggio , invece, avrete 24 ore per approfittare dell’offerta '5 a meno di 5' sulla collezione PlayStation Shapes.

Ricordiamo ancora una volta che la promozione dei Days of Play è valida da oggi fino alla mezzanotte di mercoledì 8 giugno. Rivenditori online come Amazon aderiscono all'iniziativa scontando i prodotti Sony disponibili sul marketplace.