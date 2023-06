Final Fantasy VII Rebirth, rivelato il gameplay. Arriverà nel 2024 su PS5

In occasione della Summer Game Fest di ieri sera, Square Enix ha mostrato per la prima volta il gameplay di Final Fantasy VII Rebirth e rivelato una possibile finestra di rilascio per il seguito di Final Fantasy VII Remake, quella del prossimo anno.

Uscito nel 2020, Final Fantasy VII Remake rappresenta la prima di tre parti in cui è stato riadattato Final Fantasy VII, il gioco di ruolo arrivato nel 1997 sulla prima PlayStation e considerato come uno dei migliori esponenti di sempre del genere. Con la seconda parte, Final Fantasy VII Rebirth, che è stata pensata per poter risultare godibile anche a chi non ha giocato FF7 Remake o il gioco originale pubblicato nel 1997.

Rispetto a quest'ultimo, i nuovi FF7 rappresentano una completa rivisitazione, nel sistema di combattimento e nello stile grafico, ma anche per la trama. I momenti più significativi della storia del gioco originale sono stati rivisti in maniera accattivante e creativa, come si può vedere anche nel nuovo trailer, anche se questo stravolgimento completo non ha incontrato i favori di tutta la fanbase del Final Fantasy VII originale.

I giocatori dovranno esplorare un ampio mondo aperto, portando a compimento quest della storia principale e secondarie. Dapprima Final Fantasy VII Rebirth arriverà su PS5, ma non è chiaro se prima o dopo sarà reso disponibile in altri formati (Final Fantasy VII Remake è arrivato su PC circa 8 mesi dopo il rilascio della versione PS4). Il gioco arriverà su due Blu-ray, mentre è stata resa disponibile anche la prima gallery di immagini.