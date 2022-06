Square Enix ha rivelato Final Fantasy VII Rebirth, il seguito di Final Fantasy VII Remake

Sarà una trilogia quella che è iniziata nel 2020 con Final Fantasy VII Remake. Nell'evento dedicato al venticinquesimo anniversario dal rilascio della versione originale, infatti, Square Enix ha rivelato Final Fantasy VII Rebirth, accolto con un tripudio dai fan della serie. Gli autori Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura hanno l'opportunità di riscrivere una versione alternativa di Final Fantasy rispetto all'originale di Hironobu Sakaguchi.

Il Creative Director della serie Final Fantgasy VII Remake , Tetsuya Nomura ha dichiarato: “Come rivelato durante il broadcast, ci sono attualmente quattro progetti di Final Fantasy VII in fase di sviluppo in parallelo. Sebbene ciascuno dei quattro titoli svolga un ruolo diverso, sono tutti collegati attraverso le rappresentazioni di alta qualità del mondo e dei personaggi di Final Fantasy VII. Essendo stato coinvolto nello sviluppo di ognuno dei titoli originali, comprendo profondamente la visione e i pensieri dietro ogni progetto e ora sono attivamente coinvolto nel processo di sviluppo di tutti e quattro i titoli".

Final Fantasy VII Rebirth è stato progettato in modo che le persone possano godersi il gioco indipendentemente dal fatto che conoscano il gioco originale o meno. Cloud e i suoi amici intraprendono un nuovo viaggio in questo titolo dopo aver lasciato Midgar. "Non vedo l'ora di condividere la motivazione di aver nominato il primo titolo, "REMAKE" e il secondo titolo, "REBIRTH". Con il tempo, spero di rivelare come si chiamerà il terzo titolo e dove porterà questo viaggio alla fine" aggiunge Nomura.

Square Enix aggiunge che lo sviluppo di Final Fantasy VII Rebirth è già entrato in piena produzione, mentre i primi lavori sono già in corso anche per la terza parte. Come suggerito dal trailer, Final Fantasy VII Rebirth verrà rilasciato nella stagione invernale 2023.

Durante il broadcast è stato annunciato anche Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, una remaster dell'esclusiva PlayStation Portable, Crisis Core: Final Fantasy VII, l’RPG action cult del 2007 e prequel di Final Fantasy VII. Si tratterà di una vera remaster che segue la storia originale del Soldier 1st Class Zack Fair nella sua missione di trovare il Soldier Genesis Rhapsodos scomparso, svelando le storie di Cloud, Sephiroth, Aeith e Tifa. Verrà lanciato questo inverno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda i fan del PC, Final Fantasy VII Remake Intergrade è ora disponibile su Steam con piena compatibilità con Steam Deck. La versione migliorata ed espansa del gioco include l’episodio aggiuntivo con Yuffie, la modalità di acquisizione grafica migliorata, la difficoltà della modalità classica e altro ancora.

I fan hanno anche ricevuto un nuovo trailer per l'imminente gioco di ruolo mobile, Final Fantasy VII Ever Crisis, del quale è previsto un Closed Beta Test entro la fine dell'anno.

Inoltre, il trailer della terza stagione del popolare gioco mobile Final Fantasy VII: The First Soldier ha mostrato nuovi aggiornamenti tra cui una mappa del Midgar Plateside, un'arma Serpent Launcher, la materia d'acqua e il nuovo stile Machinist.