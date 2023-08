Avatar: Frontiers of Pandora, ecco tutte le caratteristiche della versione PC

Alla Gamescom 2023, Ubisoft e AMD hanno presentato un nuovo trailer di Avatar: Frontiers of Pandora che evidenzia tutte le caratteristiche esclusive della versione PC. È interessante notare che, seppur non venga citato nel video, il supporto al DLSS di NVIDIA sarà disponibile già il giorno del rilascio.

Nel filmato, infatti, viene sottolineata la presenza di AMD FSR 2, tecnologia di upscaling la cui terza iterazione ormai si fa attendere da un po'. Tuttavia, come annunciato alcuni giorni fa da AMD, FSR 3 verrà introdotto in 12 titoli tra cui proprio la nuova avventura di Ubisoft dedicata ad Avatar.

Su PC i giocatori avranno anche a disposizione una suite per il benchmarking del proprio hardware. Questa darà la possibilità agli utenti di testare la propria configurazione in situazioni diverse. Ubisoft sostiene che il gioco sia stato ottimizzato per offrire buone prestazioni anche sulle build di fascia media adottando le corrette impostazioni.

La software house sottolinea anche l'ottimizzazione per le CPU ad alto numero di core. Non sarà solo la scheda video, insomma, a fare la differenza nelle prestazioni. In ogni caso Ubisoft ritiene che tutti i giocatori riscontreranno un frame rate solido e stabile che naturalmente migliorerà con l'utilizzo delle piattaforme di ultima generazione.

Ultima, ma non meno importante, la presenza del ray tracing che in questo caso investe riflessi e ombre. I giocatori saranno anche in grado di gestire minuziosamente le impostazioni del ray tracing così da ottenere il miglior bilanciamento tra qualità e prestazioni.

Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile a partire dal prossimo 7 dicembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Inoltre, gli abbonati a Ubisoft+ avranno accesso alla Ultimate Edition del gioco sin dal giorno di lancio.