Secondo un post ufficiale pubblicato sui canali social di Assassin’s Creed, il nuovo atteso capitolo della serie ha raggiunto l'obiettivo del milione di giocatori già nel pomeriggio del primo giorno. "Non sono ancora le 16 qui in Canada e Assassin’s Creed Shadows ha già superato 1 milione di giocatori. Grazie di cuore per esservi uniti a questa avventura nel Giappone feudale. Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio con voi!", ha dichiarato Ubisoft.

Il traguardo iniziale è incoraggiante, soprattutto considerando il contesto in cui arriva il titolo. L’ultimo grande lancio della serie, Assassin’s Creed Valhalla, ha debuttato nel 2020 in un periodo in cui il mercato videoludico registrava numeri elevati per via delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia. Shadows, invece, arriva in un momento in cui Ubisoft è al centro di voci su possibili riorganizzazioni aziendali e valutazioni strategiche per il futuro.

It's not even 4PM here in Canada and Assassin's Creed Shadows has already passed 1 million players!



Thank YOU from the bottom of our hearts for joining this adventure in Feudal Japan. We are beyond excited to start this journey with you! 💝 pic.twitter.com/1cqwABrQfN — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 20, 2025

Il titolo ha subito diversi rinvii per perfezionamenti tecnici, un percorso simile a quello di Star Wars Outlaws, pubblicato lo scorso anno, ma accolto con risultati inferiori alle aspettative. Ubisoft non ha ancora comunicato quale soglia di vendite considererà come un successo per Shadows, ma le dimensioni del progetto e il numero di studi coinvolti nella produzione lasciano intendere che il gioco debba vendere molto per confermare le aspettative e che il traguardo che ora la casa transalpina sta sottolineando non è ancora sufficiente per decretare il successo del progetto.

I dati preliminari di Steam mostrano un picco di 41.412 giocatori nella notte successiva al lancio. Va però considerato che il gioco è disponibile anche su Ubisoft Connect e su altre piattaforme, il che rende difficile un confronto diretto con altri titoli.

Per avere un quadro più chiaro sulle prestazioni commerciali del gioco sarà necessario attendere i dati del primo fine settimana e ulteriori dichiarazioni da parte di Ubisoft, nonché la pubblicazione dei risultati finanziari. Per il momento riscontriamo che il gioco ha una valutazione media "Molto positiva" su Steam e di 81/100 su Metacritic.