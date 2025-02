Assassin's Creed Shadows: buoni i preordini, il futuro di Ubisoft tra avventure open world e GaaS

Nell'ultimo resoconto agli investitori, Yves Guillmont ha fatto il punto sulla situazione di Ubisoft. Stando alle sue parole i preordini di Assassin's Creed Shadows sono soddisfacenti e la società continuerà a concentrarsi su esperienze single player a mondo aperto e live service.

Iniziamo proprio da quest'ultimo punto, poiché secondo Guillemont giochi come Rainbow Six Siege rappresentano uno dei pilastri del business di Ubisoft. A tal proposito, ha anticipato che lo studio impegnato nello sviluppo dello sparatutto ha una solida road map per gli anni a venire, ma "la colonna live service" non ruota solo intorno a Rainbow Six.

L'azienda ha "investito significativamente" anche su The Crew Motorfest e The Division: Resurgence per dispositivi mobili. Stando alle parole cel CEO, l'azienda ha grandi progetti per tutti e tre i giochi e in particolare per Rainbow Six che ha definito "una pietra miliare fondamentale per i profitti dell'azienda".

"Abbiamo annunciato Anno 117: Pax Romana, che arriverà l'anno prossimo, e The Division: Resurgence per dispositivi mobili. Tutto questo sta procedendo bene. Non abbiamo fornito ulteriori informazioni per l'anno fiscale 2026, ma lo faremo entro maggio e, come ho appena detto, abbiamo una base solida per questi due pilastri [live service e avventure open world] negli anni a venire" ha detto Guillemont.

Per quanto riguarda il prossimo capitolo di Assassin's Creed, la cui uscita è fissata per il prossimo 20 marzo, il vertice di Ubisoft ha sottolineato che i preordini procedono con lo stesso ritmo di Assassin's Creed Valhalla, il secondo più venduto dell'intero franchise.

Stando alle parole degli sviluppatori, Assassin's Creed Shadows è il capitolo più ambizioso mai realizzato dell'intero franchise. D'altronde, porta sulle spalle il peso di un'enorme responsabilità, poiché potrebbe rappresentare il riscatto o la definitiva sconfitta di un publisher che sta affrontando una profonda crisi.

Ubisoft ha tagliato i costi – impegno che secondo Guillemont supererà positivamente le previsioni iniziali – licenziando numerosi dipendenti. Nel frattempo, ha rilasciato Star Wars Outlaws, un progetto che ha registrato numeri decisamente deludenti e costretto Ubisoft a rivedere completamente la sua strategia, fino all'annuncio di vendita arrivato alcune settimane fa.

Shadows è già stato vittima di alcuni ritardi che di certo non hanno aiutato a supportare il progetto. Tuttavia, Guillemont sottolinea che i feedback dei primi test concessi alla critica sono decisamente positivi. Chiaramente non saranno i preordini a determinare il successo o il fallimento del gioco, per cui non rimane che attendere il rilascio e valutare solo successivamente se Ubisoft sarà riuscita nell'impresa o avrà aggiunto un altro nome alla sua serie negativa di nuove uscite.