Painkiller è tornato: un nuovo capitolo in autunno, per la prima volta anche su console

Del tutto a sorpresa, Anshar Studios, Saber Interactive e 3D Realms hanno annunciato un nuovo capitolo di Painkiller, lo sparatutto in prima persona ambientato al Purgatorio. Il gioco sarà disponibile a partire da questo autunno su PC e, per la prima volta, su console Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Il nuovo Painkiller rappresenta un reboot della saga inaugurata da People Can Fly, studio polacco che oggi collabora con publisher del calibro di Sony e Microsoft. All'interno del gioco, infatti, non mancheranno elementi ripresi direttamente dai capitoli originali.

E così come ci ha abituato il franchise, anche questo reboot si caratterizzerà per l'azione adrenalinica e una colonna sonora metallara. Come di consueto, il nostro obiettivo sarà abbattere orde di nemici demoniaci con le più disparate armi potenziate da poteri infernali.

Nel nuovo capitolo vestiremo i panni di uno dei quattro personaggi condannati al purgatorio per le loro trasgressioni contro il paradiso. Tuttavia, la Voce del Creatore ci offrirà l'opportunità di redimerci affrontando l'angelo caduto Azazel e i suoi temibili Nephilim.

"Intrappolato nel Purgatorio, sei condannato per le tue trasgressioni contro il Paradiso. Ma la Voce del Creatore ti dà la possibilità di redimerti. Come uno dei Campioni, devi fermare l'angelo caduto Azazel che sta per scatenare i suoi eserciti demoniaci sulla Terra. Affronterai orde di nemici, demoni con poteri unici e tre mostruosi figli di Azazel: i Nephilim".

Infine, anche il nuovo Painkiller disporrà di una modalità multigiocatore cooperativa fino a quattro giocatori. Non sappiamo se sarà introdotta una modalità PvP né tantomeno se verrà supportato il cross-play tra le diverse piattaforme, ma indubbiamente maggiori dettagli verranno rilasciati nei mesi a venire con l'avvicinarsi dell'uscita.