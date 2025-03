People Can Fly e Sony hanno stretto un accordo per un misterioso progetto

People Can Fly e Sony hanno stretto un accordo per un progetto denominato "Delta". Non conosciamo l'origine del gioco, ma il contratto apparso online indica che si baserà su una proprietà intellettuale di PlayStation

Del tutto a sorpresa, sono spuntati in rete alcuni documenti che attestano un contratto tra People Can Fly e Sony per un nuovo progetto denominato "Delta". Non è chiaro di che tipo di gioco si tratti, ma sappiamo che si baserà su una delle proprietà intellettuali di PlayStation.

Probabilmente, in molti già conoscono People Can Fly, sviluppatore polacco che ha collaborato con numerose software house e gran parte dei publisher in attività, tra cui anche Microsoft ed Epic Games. Ha lavorato a giochi come Painkiller, Outriders New Horizons e Bulletstorm VR, oltre ad essere coinvolto nello sviluppo del nuovo Gears of War: E-Day.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il progetto in lavorazione con Sony, non è stata rivelata alcuna informazione. Potrebbe trattarsi tanto di uno spin-off di un franchise noto che di un nuovo capitolo di una qualche serie, magari finora trascurata da PlayStation in favore in favore di altre IP.

Ciò che sappiamo sono i termini dell'accordo: "Il Contratto di produzione prevede che i lavori sul Prodotto saranno eseguiti secondo il modello work-for-hire, ovvero dalla Società come sviluppatore su commissione e per conto del Publisher" recita il documento. Sony e PCF hanno anche stabilito un compenso scaglionato, i cui pagamenti saranno completati al raggiungimento di ogni obiettivo tra quelli concordati tra le due aziende.

È possibile che maggiori informazioni o, quantomeno, la natura del gioco venga svelata entro i prossimi mesi. Tuttavia, è quasi certo che mancano diversi anni al rilascio del gioco, per cui vi suggeriamo di mettervi comodi.