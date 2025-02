Age of Empire II ed Age of Mythology su PlayStation 5, ormai mancano solo Halo e Flight Simulator

PlayStation 5 accoglierà due degli strategici in tempo reale più apprezzati di sempre dei Microsoft Studios. Age of Mythology: Retold sarà disponibile dal 4 marzo per la console di Sony, mentre Age of Empires II: Definitive Edition arriverà in primavera.

Microsoft ha appena annunciato che porterà su PlayStation 5 due strategici che hanno fatto la storia degli RTS, rimasti finora confinati alle sue piattaforme: Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold. Il primo sarà disponibile a partire da questa primavera, mentre il secondo potrà essere giocato a partire dal prossimo 4 marzo.

Partiamo quindi dall'imminente Age of Mythology: Retold che abbiamo apprezzato in sede di recensione su PC. Si tratta di una riedizione dello strategico mitologico rilasciato originariamente nel 2002 per Windows che ha stravolto le regole a cui Age of Empires aveva abituato i propri giocatori.

Age of Mythology introduce numerose nuove meccaniche, come le abilità divine, che nella nuova versione sono state ribilanciate per garantire un'esperienza equilibrata con tutti i pantheon. Il titolo arriverà su PlayStation 5 insieme alla nuova espansione Immortal Pillars che introduce il pantheon cinese, 12 nuovi dei e rispettive unità mitologiche, una nuova campagna ispirata alla mitologia cinese e sette nuove mappe. Inoltre, sarà attivo il cross-play tra tutte e tre le piattaforme.

Age of Empires II: Definitive Edition, invece, rappresenta una riproposizione del capolavoro rilasciato nel lontano 1999. Si tratta del capitolo più apprezzato dell'intero franchise, forte di una nuova veste grafica insieme a una vasta gamma di miglioramenti.

Il gioco include tutti i contenuti rilasciati finora e, così come per Age of Mythology, sarà rilasciato su PlayStation in concomitanza della nuova espansione. Microsoft non fornisce ulteriori dettagli, ma anticipa che saranno aggiunte nuove civiltà per la modalità classificata e nuovi contenuti.

Con i due "Age of", Microsoft porta sulle piattaforme concorrenti altri due capisaldi della sua lineup first-party, riducendo ulteriormente il parco titoli delle cosiddette "esclusive". In arrivo ci sono anche DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones e l'Antico Cerchio e il recentemente annunciato Forza Horizon 5.

Phil Spencer ha ribadito a più riprese che "non ci sono linee di confine" su quali giochi potranno arrivare sulle piattaforme concorrenti. Preso atto della strategia di Microsoft, appare ormai scontato che arriveranno anche titoli come Halo, Gears of War e Flight Simulator anche su PlayStation e, perché no, su Nintendo Switch.