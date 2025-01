Xbox sfida Gran Turismo in casa sua: Forza Horizon 5 su PlayStation in primavera

Il team di Xbox ha annunciato l'arrivo della sua prima grande esclusiva su PlayStation 5: Forza Horizon 5. Il titolo di corse sarà disponibile per la piattaforma Sony a partire da questa primavera insieme a tutti i contenuti disponibili per Xbox e PC. Non si esclude il rilascio anche su Nintendo Switch 2, anche se al momento si tratta esclusivamente di voci.

Forza Horizon 5 segna in maniera definitiva e inequivocabile il passaggio di Microsoft a publisher multipiattaforma. Il gioco rappresenta uno dei titoli distintivi di Xbox e uno di quei franchise che dovrà scontrarsi con una concorrenza piuttosto agguerrita. Sony, infatti, può contare su Gran Turismo, uno dei titoli di corse più popolari nel settore del sim racing.

Certo, Forza Horizon ha sempre preso le distanze dalla simulazione e questo quinto capitolo non fa eccezione, seppur tenti di soddisfare le esigenze di un po' tutti gli appassionati di corse. In ogni caso sarà interessante vedere l'accoglienza da parte del pubblico di PlayStation che ha già restituito feedback positivi con Sea of Thieves.

Inoltre, non possiamo che apprezzare l'ampliamento della community e l'opportunità per gli utenti di giocare con i propri amici da PlayStation. A tal proposito, infatti, Microsoft ha già anticipato che sarà attivo il cross-play tra PC, PlayStation 5 e Xbox. Di conseguenza, la piattaforma da cui si sceglierà di accedere al gioco non sarà più un limite per giocare con i propri compagni d'avventura.

Insieme al gioco, sin da subito, saranno disponibili all'acquisto anche tutti i car pack rilasciati in precedenza e le due espansioni Hot Wheels e Rally Adventure. In più, Microsoft sta già lavorando a un nuovo update che verrà rilasciato contemporaneamente su tutte e tre le piattaforme: Horizon Realms. Questo offrirà ai giocatori la possibilità di esplorare una raccolta di Evolving Worlds pubblicati in precedenza tra i più apprezzati dalla community.

Al momento non è stata condivisa una data d'uscita esatta, ma Microsoft suggerisce di aggiungere il gioco alla lista dei desideri direttamente dal PlayStation Store per rimanere aggiornati su tutte le novità, tra cui la data di disponibilità.

Nel frattempo, voci di corridoio, sostengono che Forza Horizon 5 sarà rilasciato anche su Nintendo Switch 2, la nuova generazione della console ibrida svelata lo scorso 16 gennaio. Nulla di ufficiale per il momento, ma non sorprenderebbe se Microsoft tentasse di unire quattro delle più grandi community di videogiocatori nel mondo aperto di Forza Horizon 5.