Sea of Thieves: il gioco Xbox è il più acquistato in Europa su PlayStation 5

Probabilmente nessuno ci avrebbe scommesso, eppure Sea of Thieves è attualmente il gioco più venduto in Europa su PlayStation 5, superando nomi del calibro di Stellar Blade – di cui potete leggere la nostra recensione – e Helldivers 2. A riportarlo è direttamente Sony sul blog di PlayStation.

Il live-service a tema piratesco di Rare è uno dei giochi più apprezzati su PlayStation al momento e non solo in Europa, dove guadagna lo scalino più alto del podio, ma anche negli Stati Uniti e in Canada. In questi ultimi due paesi, Sea of Thieves si posiziona al terzo posto tra i giochi più venduti, superato solo dai due first-party di Sony succitati.

Inutile dire che per Microsoft questo non rappresenta semplicemente un grande successo commerciale, ma anche e soprattutto un consolidamento della sua strategia multipiattaforma. Sea of Thieves, infatti, rappresenta solo una delle prime esclusive che hanno raggiunto l'ammiraglia del principale concorrente, insieme a Hi-Fi Rush.

Anche quest'ultimo sta ottenendo un ottimo riscontro su PlayStation. Pur essendo distante dai numeri realizzati da Sea of Thieves, Hi-Fi Rush ha raggiunto un buon numero di vendite e la valutazione degli utenti è piuttosto positiva. Sfortunatamente, pare che questo non sia bastato ad evitare la chiusura di Tango Gameworks, studio che ha realizzato il gioco e sul quale Microsoft ha deciso di mettere la parola fine.

Ad ogni modo, il successo del titolo piratesco rappresenta un'ottima notizia per i videogiocatori che senza dubbio potranno fruire di nuovi titoli in arrivo rimasti finora relegati alla piattaforma di Microsoft.

In particolare, l'unione delle due community attraverso il cross-play sembra un elemento profondamente apprezzato. D'altronde, Helldivers 2 aveva abbondantemente chiarito questo concetto, tanto che alcune voci sostengono che Sony stia valutando di realizzarne un porting per Xbox.

L'altra faccia della medaglia, invece, è rappresentata proprio dagli studi come Tango Gameworks: è probabile che le dinamiche di mercato attuali convincano i publisher a concentrarsi sempre di più sulle grandi produzioni lasciando in disparte titoli indie o comunque minori.