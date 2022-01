Activision Blizzard in Microsoft: Bobby Kotick non sarà più CEO?

La notizia dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è destinata a rappresentare una svolta storica per l'industria dei videogiochi. Non solo perché sono serviti quasi 70 miliardi di dollari, ma perché può cambiare diversi equilibri all'interno dell'industria e ridefinire la lotta all'interno dell'attuale generazione di console.

Possono esserci effetti anche sull'organizzazione interna sia di Microsoft Xbox che di Activision Blizzard, la quale necessita di diversi cambiamenti al suo organigramma dirigenziale anche per via del caso molestie che l'ha colpita negli ultimi mesi. Ieri abbiamo appreso che Phil Spencer, responsabile principale di Xbox, acquisirà il ruolo di CEO della nuova Microsoft Gaming e che tutti gli studi di sviluppo di Activision Blizzard riferiranno a lui. Ma chi sarà il CEO di Activision Blizzard?

Bobby Kotick lascia Activision Blizzard?

Secondo il Wall Street Journal, Bobby Kotick, CEO dell'azienda dal 1991, lascerà Activision Blizzard una volta che l'operazione di acquisizione sarà approvata e finalizzata. Le parole usate da Spencer nella comunicazione allo staff di ieri costituirebbero un'ulteriore conferma che Kotick rimarrà solo per gestire il periodo di transizione dell'azienda verso Microsoft.

Alcune fonti informate dei fatti interni ad Activision Blizzard hanno riferito al Wall Street Journal che Activision Blizzard e Microsoft hanno raggiunto un accordo per il quale Kotick abbandonerebbe il gruppo una volta portata a termine l'operazione. Sempre stando alla stessa fonte, questo dovrebbe avvenire entro il mese di giugno 2023.

Kotick è un veterano dell'industria dei videogiochi, avendo seguito in prima persona molte delle fasi di cambiamento di Activision. Nell'ultimo periodo, è diventato una figura scomoda dopo le numerose accuse a proposito delle condizioni tossiche e dei casi di molestie che hanno riguardato Activision Blizzard.

Call of Duty e altri titoli Activision Blizzard in esclusiva per Xbox?

Fra le altre conseguenze che potrebbero scaturire dal miliardario accordo anche la fine del supporto dei giochi Activision Blizzard alle piattaforme Sony PlayStation e Nintendo. Come sappiamo, dopo un periodo di tentennamento, Microsoft ha fatto sapere che The Elder Scrolls VI sarà un'esclusiva Xbox e PC, così come Starfield. Ricordiamo che poco più di un anno fa Microsoft ha annunciato un'operazione simile a quella di cui si parla ora a proposito di Activision Blizzard anche nel caso di Bethesda, l'azienda che produce i due giochi appena menzionati.

Lo stesso destino toccherà ai giochi Activision Blizzard? "Ai giocatori che stanno giocando i titoli Activision Blizzard sulle piattaforme di Sony dico che non è nostra intenzione allontanare le community da queste piattaforme" ha detto Spencer in un'intervista a Bloomberg all'indomani della notizia sull'acquisizione. Delle parole che da un lato sembrano rassicurare gli utenti PlayStation, ma dall'altro suonano come: "i giochi che già sono usciti su PlayStation continueranno ad essere accessibili con le console Sony, per quelli nuovi sarà tutto da vedere".

È dunque probabile che l'esclusività Xbox e PC verrà determinata sulla base del singolo titolo e che, quindi, non ci sarà una regola trasversale valida per tutti i giochi. Bisognerà attendere e verificare come si evolverà la procedura di acquisizione. Ma c'è realmente una probabilità che i prossimi capitoli di Call of Duty possano essere delle esclusive per Xbox?