Activision Blizzard è di Microsoft: ecco come il CEO lo ha comunicato ai dipendenti

Il mondo dei videogiochi sta ancora tremando dopo la notizia shock dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per un valore di poco inferiore ai 70 miliardi di dollari. L'operazione, la più costosa nella storia dei videogiochi, cambierà sicuramente molto nell'industria del gaming del domani, anche se ancora è troppo presto per dire come. E cambierà molte cose anche nell'organigramma interno della stessa Microsoft, oltre che di Activision Blizzard.

Innanzitutto, Phil Spencer, già responsabile principale di Xbox, diventerà CEO di Microsoft Gaming, una nuova etichetta che ingloberà tutti gli studi di sviluppo di videogiochi che ora fanno parte di Microsoft, tra cui Blizzard, Infinity Ward, King e altre proprietà notevoli di Activision. Per Spencer, che ha preso il timone di Xbox nel 2014, si tratta di una grande promozione, ed è toccato a lui avvisare lo staff di Microsoft dell'enorme acquisizione. Lo ha fatto così.

La lettera di Phil Spencer sull'acquisizione di Activision Blizzard

"Bentornati dalle vacanze. Per iniziare, vorrei ringraziare tutti per il duro lavoro e la dedizione con cui sono state create questa realtà e questa community. Ovviamente, l'accordo odierno per acquisire Activision Blizzard è incredibilmente soddisfacente. In effetti è una pietra miliare per la nostra azienda, il nostro business e il nostro settore. Io e l'intero Gaming Leadership Team siamo profondamente entusiasti di questa opportunità. Abbiamo anche annunciato questa mattina di aver superato i 25 milioni di abbonati a Game Pass su console, cloud e PC, un grande traguardo per tutto il Team Xbox".

"Da giocatori e partner, sappiamo tutti quanto siano talentuosi e dedicati i team e gli studi di Activision Blizzard. I leggendari giochi e franchise di questa azienda hanno deliziato milioni di persone per decenni. Unendoci, possiamo accelerare la nostra missione di estendere la gioia del gaming a tutti. Abbiamo la capacità e l'opportunità di costruire l'ecosistema di intrattenimento migliore, più coinvolgente e più divertente".

"Microsoft supporta l'inclusione in ogni aspetto, sia tra i dipendenti che tra i giocatori. Apprezziamo profondamente le culture individuali che si trovano nei vari studi. Crediamo inoltre che il successo creativo e l'autonomia vadano di pari passo con il rispetto di ogni persona. Invogliamo tutte le squadre, e tutti i leader, a questo impegno. Non vediamo l'ora di estendere la nostra cultura di inclusione proattiva ai grandi team di Activision Blizzard".

"Prevediamo che questa acquisizione si concluda nel FY23, in attesa delle approvazioni normative. Una volta completata l'acquisizione, Activision Blizzard riferirà a me. Nel frattempo, sappiamo che avrete molte domande. Io e il Gaming Leadership Team non vediamo l'ora di rispondere al maggior numero possibile in occasione del Monthly Gaming Update del 26 gennaio. Potete inviare le vostre domande ora in modo anonimo o pubblicarle sul Team Xbox Yammer. Aggiorneremo anche le nostre linee guida sui social media aziendali".

"Come ha detto Satya, ora sono CEO di Microsoft Gaming. Questo cambiamento riflette l'incredibile lavoro che ognuno di voi sta facendo per creare il miglior ecosistema di intrattenimento. Il il Gaming Leadership Team sa quanto lavoro emozionante ma difficile abbiamo davanti a noi, quindi è fondamentale operare come un unico team unificato. A tal fine, sono entusiasta di annunciare con effetto immediato che Jerret West, CMO di Gaming, e il suo team di marketing si sposteranno dall'organizzazione di Chris Capossela per riferire direttamente a me. Jerret continuerà a essere un membro del team dirigenziale di Chris e sfrutterà le parti più importanti del reparto marketing di Microsoft, tra cui comunicazioni, media e vendite ai consumatori".

Con le sue parole, Spencer ha fatto riferimento anche al caso molestie che ha colpito Activision Blizzard negli ultimi mesi, portando alle dimissioni di gran parte del gruppo dirigenziale. Non è ancora chiaro quale ruolo le vicende legali di Activision Blizzard abbiano giocato nell'acquisizione di Microsoft, ma sembra che abbiano influito nel processo di acquisizione, perlomeno accelerandolo.

La lettera di Satya Natella sull'acquisizione di Activision Blizzard

Anche il CEO di Microsoft Satya Nadella ha inviato un'e-mail allo staff a proposito degli annunci di oggi. Nadella descrive attribuisce al gaming "un ruolo fondamentale nello sviluppo delle piattaforme alla base del metaverso" che l'azienda sta cercando di sviluppare intorno a Xbox, i team interni a Microsoft e alle altre risorse in suo possesso.

"Sono entusiasta di condividere con voi la notizia che questa mattina abbiamo annunciato un accordo per acquisire Activision Blizzard in una transazione interamente in contanti del valore di $ 68,7 miliardi. Activision Blizzard è uno dei più grandi editori di giochi al mondo su console, PC e dispositivi mobili, ed ospita quasi 400 milioni di giocatori attivi mensilmente, insieme a giochi iconici tra cui Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft e Diablo".

Il gaming è stato fondamentale per Microsoft sin dalla sua fondazione. Oggi è la forma di intrattenimento più grande e in più rapida crescita e, man mano che il mondo digitale e quello fisico si uniscono, svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo delle piattaforme del metaverso".

"Insieme ad Activision Blizzard, crediamo di avere un'incredibile opportunità per portare la gioia del gaming a tutti sul pianeta e investiremo e innoveremo per creare i migliori contenuti, la miglior community e i più avanzati servizi di cloud per i giocatori. Vogliamo rendere più facile per le persone connettersi e giocare a giochi fantastici dove, quando e come vogliono".

"Questo accordo è la testimonianza dell'impatto che il nostro team di gioco ha prodotto e sono profondamente grato per il suo duro lavoro e per l'impegno. Negli ultimi anni, abbiamo ampliato la nostra pipeline di contenuti e siamo diventati leader negi servizi di abbonamento per i giochi, così come nel cloud gaming. E durante queste vacanze è stato particolarmente gratificante vedere la risposta dei fan e leggere le ottime recensioni dei nostri nuovi titoli first party".

"A partire da oggi, Phil Spencer diventerà CEO di Microsoft Gaming. Al termine dell'acquisizione, l'attività Activision Blizzard riporterà a Phil. Non vediamo l'ora di estendere la nostra cultura più diversificata e inclusiva ai nostri nuovi colleghi di Activision Blizzard e garantire che tutti i nostri dipendenti possano fare ciò che amano, prosperando in un ambiente sicuro e accogliente, un ambiente in cui tutti si trovino nelle condizioni di fare il loro miglior lavoro".

"Ospiterò un webcast con gli investitori alle 6:00 PT con Phil e Amy, nonché Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, per condividere maggiori dettagli sulle nostre grandi ambizioni per i giochi".