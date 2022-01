Kingdom Hearts, a febbraio anche su Nintendo Switch. Prezzo salato per l'intera raccolta

Square Enix inaugura i festeggiamenti per il 20° anniversario di Kingdom Hearts: il primo episodio della serie jRPG debuttò in Giappone il 28 marzo 2022, con qualche mese di anticipo rispetto al lancio nordamericano (settembre 2002) e quello europeo (novembre 2002).

I fan del franchise potranno rivivere le avventure di Sora e compagni su Nintendo Switch, grazie alla tecnologia cloud. Il publisher ha infatti annunciato l'imminente arrivo di tutti i capitoli della saga sulla console ibrida della Grande N: Kingdom Hearts HD 1.5 + 10 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts S III + Re Mind saranno disponibili dal 10 febbraio in versione Cloud. Ogni titolo potrà essere acquistato separatamente, ma sarà anche possibile acquistare l'intera collezione - ad un prezzo alquanto discutibile.

Kingdom Hearts su Switch: tutti i titoli inclusi nella raccolta Cloud

"Il primo capitolo del franchise di Kingdom Hearts è uscito vent'anni fa, nel 2002, dando inizio alla collaborazione duratura tra Square Enix e Disney. Da allora la serie ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo", si legge nel comunicato diramato dal publisher.

"I giocatori su Nintendo Switch non vedevano l'ora che la serie si aggiungesse al catalogo di giochi della console e presto finalmente potranno accompagnare Sora, Paperino, Pippo e molti altri personaggi Disney e Pixar nelle loro avventure nel corso della "Saga dei Cercatori dell'Oscurità" [...]". La raccolta per Nintendo Switch include i tre capitoli di Kingdom Hearts - con i primi due rimasterizati in alta definizione - e i numerosi spin-off della serie.

Nello specifico, parliamo di tre diverse collezioni per un totale di 10 giochi, tutti riproducibili su Switch in streaming. Ecco l'elenco completo dei titoli.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, che include:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (cinematiche HD)

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX

Kingdom Hearts Re: Coded (cinematiche HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, che include:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

Kingdom Hearts χ Back Cover (film)

Kingdom Hearts III + Re Mind, che include:

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts III Re Mind (DLC)

Le demo gratuite delle tre collection sono ora disponibili al download sul Nintendo eShop. Provando i giochi in anteprima, gli utenti possono effettuare dei test di connessione prima di procedere con l'acquisto delle versioni Cloud dei vari giochi. Acquistando Kingdom Hearts III + Re Mind, inoltre, i giocatori riceveranno l'esclusivo Keyblade 'Unione Rossa'.

Come anticipatovi, i giochi possono essere acquistati separatamente, ma i fan più accaniti di Kingdom Hearts potranno accedere all'intero pacchetto acquistando l'edizione Integrum Masterpiece a 89,99 dollari. Un prezzo decisamente alto, forse addirittura proibitivo per molti giocatori. Questi ultimi hanno già avuto modo di criticare l'annuncio di Square Enix, in particolare per la scelta di rilasciare questi giochi in formato cloud. In ogni caso, al momento è disponibile uno sconto del 20% sul pre-order della raccolta.

Square Enix ha colto tale occasione per annunciare uno speciale evento dedicato al 20° anniversario del suo franchise. Prossimamente, il publisher nipponico svelerà tutti i dettagli del Kingdom Hearts 20th Anniversary Event, previsto per il 2022.