Aumentano i prezzi dei giochi PC? Square Enix propone due titoli a 80 l'uno

Non solo le console di nuova generazione, anche su PC alcuni giochi costeranno 80 euro. Diciamo "alcuni" perché il fenomeno è per ora limitato: potrebbe essere l'inizio oppure un caso isolato, ma andiamo con ordine. Squadre Enix ha annunciato che le versioni PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Forspoken costeranno 79,99€ l'uno, e non stiamo parlando di un'edizione speciale bensì di quella standard. Per la Digital Deluxe Edition di Forspoken, infatti, bisognerà sborsare 105 euro.

A colpire maggiormente è il prezzo di Final Fantasy 7 Remake, che arriva su PC con oltre un anno di ritardo a causa del suo accordo di esclusività con Sony. Non solo, il titolo è in esclusiva su Epic Games Store, intesa che sicuramente cela un qualche compenso per l'editore, e non è comunque un gioco "nuovo", ma un rifacimento di un capolavoro del passato. Ciononostante, il titolo si presenta a 80€.

Per quanto riguarda invece Forspoken, probabilmente la logica (o forse la scusa proposta...) è la stessa che ha accompagnato diversi giochi per console next-gen usciti sinora: costi di sviluppo maggiori, prezzi più alti. Il presidente e CEO dell'azienda di analisi IDG, Yoshio Osaki, disse l'anno scorso che dopo l'aumento dei prezzi da 49,99 a 59,99 dollari all'inizio della generazione di Xbox 360 e PS3, i listini erano rimasti invariati nonostante i costi di produzione cresciuti tra il 200% e il 300%, a seconda del gioco, dello studio e del genere.

"Anche con l'aumento a 69,99 dollari per la prossima generazione, tale aumento di prezzo dal 2005 al 2020 per la prossima generazione è solo del 17%, molto più basso rispetto agli altri settori" spiegava Osaki, facendo intendere che l'incremento non fosse criticabile dai giocatori.

Viene da chiedersi se altri editori come Ubisoft o EA seguiranno l'esempio e, allo stesso tempo, se a fronte di un esborso maggiore otterremo di più, almeno in termini di ottimizzazione: ormai è sempre più raro trovare un gioco non esente da bug, anche importanti, al lancio.