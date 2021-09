Xbox Series X tornerà disponibile questa sera: pochi pezzi disponibili! Ecco come acquistarla

È un periodo davvero insolito per gli amanti dei videogiochi: a causa dell'ormai noto shortage dei semiconduttori, gli aspiranti utenti di PlayStation 5 e Xbox Series X|S hanno serie difficoltà a reperire una delle console di nuova generazione. Come se ciò non bastasse, gli scalper stanno rivendendo le poche unità disponibili a prezzo maggiorato.

Le scorte sono ancora limitate, ma Microsoft ha intenzione di accontentare i suoi clienti: il colosso di Redmond ci fa sapere che questa sera Xbox Series X tornerà disponibile all'acquisto, tramite lo store ufficiale della compagnia. Ecco a che ora si potrà tentare la fortuna.

Xbox Series X, di nuovo in vendita sul Microsoft Store



Proprio come lo scorso giugno, la nuova "ondata" di Xbox Series X sarà disponibile dalle ore 19.00. In serata gli utenti italiani potranno collegarsi al Microsoft Store per provare ad accaparrarsi uno dei pochi pezzi messi a disposizione dal produttore americano. L'annuncio arriva senza ulteriori dettagli circa il numero di unità disponibili, ma Microsoft consiglia caldamente di "affrettarsi".

Xbox Series X può fregiarsi del titolo di "console più potente del mondo". L'ammiraglia di Microsoft offre effettivamente le prestazioni più elevante di questa generazione: Series X integra un SoC progettato con la collaborazione di AMD, con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread oppure 3,66 GHz con SMT. Sul fronte grafico troviamo una GPU basata su architettura RDNA 2 personalizzata, che può raggiungere una potenza complessiva di 12 TFLOPS. La ciliegina sulla torta è il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

Ricordiamo che, a differenza della sorella maggiore, Xbox Series S è ancora disponibile all'acquisto presso i vari rivenditori, fisici e online. Al momento, sul Microsoft Store la "piccola" console next-gen gode inoltre di una promozione che garantisce un risparmio di circa 10 euro sul prezzo di listino - si passa da €299,99 a €289,00.

Chi ha intenzione di usufruire dei vantaggi di Xbox Game Pass può sempre valutare l'abbonamento a Xbox All Access. Il nuovo servizio di Microsoft, lanciato in Italia pochi giorni fa, propone un'intrigante formula con cui è possibile ricevere Xbox Series X, o Series S, e la sottoscrizione a Game Pass Ultimate, il tutto tramite un'unica spesa mensile. È la soluzione ideale per chi vuole sbloccare il massimo potenziale di Xbox, ottenendo una console next-gen e tutti i benefici del Game Pass - incluso l'accesso a xCloud, al Live Gold e a EA Play.