Xbox All Access in Italia: Xbox Series X|S e Game Pass in abbonamento mensile

Lanciato nel 2018 negli Stati Uniti, il programma Xbox All Access consentiva agli aspiranti utenti Xbox di mettere le mani sull'ultima console prodotta da Microsoft - al tempo, Xbox One X - e sui principali servizi in abbonamento, il tutto con un'unica spesa mensile. L'iniziativa del colosso di Redmond ha riscosso un notevole successo oltreoceano e in alcuni Paesi del continente europeo.

Da oggi, finalmente, Xbox All Access è disponibile anche in Italia con due bundle dedicati alle nuove Xbox Series X e Series S: entrambi includono l'abbonamento a Game Pass Ultimate.

Xbox All Access anche nel Bel Paese con GameStop

L'annuncio diffuso poche ore fa ufficializza il debutto di Xbox All Access sul mercato italiano. Il programma all-inclusive consente agli utenti italiani di acquistare una console di nuova generazione, a scelta tra Series X e Series S, e un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate dalla durata di 24 mesi. L'offerta non prevede costi iniziali: per entrambi i pacchetti proposti da Microsoft - ribadiamo - è prevista un'unica spesa mensile che garantisce la consegna - o il ritiro - della console e l'accesso alla variegata libreria on demand di Xbox Game Pass.

Per poter portare All Access in Italia, Microsoft ha siglato una partnership con GameStop. Visitando il sito ufficiale del rivenditore è possibile acquistare online uno dei due bundle disponibili.

Xbox Series X + Game Pass Ultimate (24 mesi): €32,99€/mese per 24 mesi

Da un lato c'è Xbox Series X, "la console Xbox più veloce e più potente di sempre"; dall'altro c'è Xbox Series S, la "console Xbox più piccola di sempre" che offre prestazioni innovative a un costo più contenuto. Una volta scelto il pacchetto più adatto alle proprie esigenze è possibile acquistare il bundle online e ricevere Xbox Series X|S con consegna a domicilio o, in alternativa, prenotare il ritiro della console recandosi al punto vendita GameStop più vicino.

"Unirsi alla community di Xbox All Access permetterà all’utente di immergersi rapidamente nell’intero ecosistema targato Xbox con un’unica spesa mensile, godendosi il meglio dei titoli Xbox Game Studios e degli attesissimi giochi in uscita prossimamente, come Halo Infinite, già a partire dal Day One", recita il comunicato ufficiale diramato da Microsoft. Includendo l'abbonamento a Game Pass Ultimate, All Access offre anche l'accesso a xCloud, il servizio che consente agli utenti di utilizzare il proprio device Android o iOS per giocare da remoto.

Per quanto concerne il pagamento del servizio, Gamestop ha a sua volta firmato un accordo strategico con Younited. Ai clienti viene proposta una pratica soluzione, basata sulla piattaforma del leader fintech, che rende "automatica e istantanea" l'approvazione del finanziamento.