Xbox Series X torna disponibile oggi su Microsoft Store

La carenza di chip e l'elevatissima domanda da parte degli appassionati ha reso quasi totalmente introvabili le console di nuova generazione. Motivo per cui la disponibilità di Xbox Series X per stasera alle ore 19:00 presso il Microsoft Store fa notizia.

Può essere un'occasione unica per entrare in possesso della console di nuova generazione di Microsoft. Come noto, Xbox Series X è la console più potente con capacità di calcolo superiore ai 12 TFlops. La console dispone di un SoC creato insieme ad AMD basato su 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread oppure 3,66 GHz con SMT (Simultaneous Multi-Thread). La GPU, basata su architettura RDNA 2 personalizzata, è capace di raggiungere una potenza di 12 TFlops grazie a 52 Compute Unit (CU) che lavorano a 1825 MHz. Il chip, realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri "migliorato", occupa un'area di 360,45 millimetri quadrati.

La nuova Xbox Series X supporta il ray tracing accelerato via hardware per "simulare le proprietà di luce e sonoro in tempo reale in modo più accurato di qualsiasi tecnologia precedente".

Il chip è affiancato da 16 GB di memoria GDDR6, che operano in modo asincrono. Dieci GB sono chiamati da Microsoft "memoria ottimale della GPU", mentre gli altri sono "memoria standard". Il chip grafico sfrutta i 10 GB, mentre tutto il resto i 6 GB, anche se operazioni audio da parte della CPU e di input e output potranno anch'esse usare i 10 GB, anche se con prestazioni pari a quelle dell'insieme di memoria da 6 GB.

Dunque, tenete sotto controllo questa pagina e accertatevi di essere presenti pochi minuti prima delle 19. È altamente probabile, infatti, che le console disponibili verranno vendute molto velocemente.