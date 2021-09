Xbox Series X torna disponibile da MediaWorld: ecco quando potete acquistarla

Sono giornate molto calde per gli aspiranti utenti della next-gen. Dopo la ricercatissima PlayStation 5, anche Xbox Series X torna disponibile all'acquisto. È MediaWorld ad annunciare il ritorno della console Microsoft: tra poche ore i giocatori avranno una nuova chance per portarsi a casa uno dei prodotti più desiderati dell'anno. Proprio come per PS5, anche Xbox Series X sarà disponibile in poche unità e solo i più fortunati riusciranno nell'impresa.

Xbox Series X alle ore 15.00 di oggi 22 settembre



Le vendite di Xbox Series X verranno inaugurate oggi, mercoledì 22 settembre, alle ore 15.00. Gli utenti interessati all'acquisto dovranno dirigersi sul sito web di MediaWorld e, possibilmente, essere puntuali: con ogni probabilità, ci saranno code con centinaia di utenti e, pertanto, tempi di attesa considerevoli. Ribadiamo che le scorte del restock sono limitate e che ciascun cliente potrà acquistare una sola unità della console - gli ordini multipli verranno modificati dal rivenditore.

Per gli acquisti online, MediaWorld accetta carte di credito e PayPal, vi consigliamo dunque di inserire preventivamente i dati richiesti e l'indirizzo per la spedizione.

In merito a Xbox Series X, parliamo della console più potente di sempre. L'ammiraglia di Microsoft è stata lanciata nel novembre 2020, portando con sé un'elevata potenza di calcolo, risoluzioni fino a 8K (in upscaling), il supporto al Ray Tracing e l'archiviazione SSD. Nella nostra recensione, scrivevamo: "Xbox Series X dà la sensazione di essere ingegnerizzata in maniera accurata e molto precisa, e offre prestazioni interessanti sia dal punto di vista della silenziosità che delle temperature. È la console più efficiente in assoluto in termini di consumo energetico".

Entro la fine dell'anno, Xbox Series X - insieme a Series S - accoglierà una delle sue esclusive più attese: Halo Infinite, disponibile dall'8 dicembre, vedrà nuovamente protagonista Master Chief in una campagna inedita e proporrà un comparto multigiocatore rinnovato.

Chi guarda con interesse a Xbox Game Pass e al suo ghiotto catalogo potrà sempre optare per Xbox All Access, il programma all-inclusive che consente agli utenti di acquistare una nuova console Xbox (Series X o Series S) e un abbonamento a Game Pass Ultimate con un'unica spesa mensile. In Italia, All Access è disponibile esclusivamente da GameStop.