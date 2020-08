Xbox Series X arriva a novembre, Halo Infinite slitta al 2021

Microsoft ha confermato l'intenzione di portare la nuova Xbox Series X sul mercato a novembre. L'azienda non ha comunicato una data precisa, ma ha pur sempre aggiunto un dettaglio rispetto al più vago "periodo natalizio 2020" che finora aveva sempre mantenuto come finestra d'uscita della console. Novembre è un mese che ricorre da tempo nelle indiscrezioni (anche guardando alla serie storica...) e c'è chi punta alla prima settimana del mese, anche se per ora è da ritenersi una mera ipotesi.

La notizia non crediamo sorprenderà nessuno, infatti la vera novità riguarda Halo Infinite che slitta al 2021. Il gioco, molto atteso, doveva uscire insieme a Xbox Series X, ma così non sarà. Nessun grande titolo quindi al lancio della console, anche se Microsoft osserva che quest'anno vedremo oltre cinquanta giochi cross-gen ottimizzati per Xbox Series X fra cui Assassin's Creed Valhalla, DIRT 5 e Watch Dogs: Legion.

Vi saranno inoltre titoli pensati esclusivamente il nuovo sistema di gioco disponibili da subito su Xbox Game Pass, tra cui The Medium e Scorn. Infine, gli acquirenti di Xbox Series X potranno godersi la retrocompatibilità con i giochi Xbox, Xbox 360 e Xbox One, accedendo così a un catalogo di migliaia di titoli.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Per quanto concerne Halo Infinite, 343 Industries afferma che il ritardo è legato all'attuale situazione pandemica e al conseguente lavoro a distanza degli sviluppatori, cosa che ha complicato la creazione del titolo. "Abbiamo preso la difficile decisione di spostare l'uscita al 2021 per assicurarci che il team abbia tempo adeguato per restituire un'esperienza di gioco che rispecchi la nostra visione", ha dichiarato Chris Lee, responsabile per Halo Infinite.

"La decisione di spostare l'uscita è il risultato di molteplici fattori che hanno contribuito a complicare lo sviluppo, inclusi gli impatti tuttora in corso legati al COVID che ci hanno colpito per tutto l'anno. Voglio riconoscere il duro lavoro svolto dal nostro team di 343 Industries, che è rimasto focalizzato nella realizzazione di un grande gioco e nella ricerca di soluzioni legate alle sfide dello sviluppo. Tuttavia, non è sostenibile per il benessere del nostro team o il successo complessivo del gioco farlo uscire nel periodo natalizio".

Ricordiamo che, dopo l'ultima apparizione, il gioco era finito al centro di polemiche legate al comparto grafico, da molti non ritenuto all'altezza di un titolo tripla A per console di nuova generazione.