Xbox Series S e X: Microsoft rende ufficiali i prezzi e la data di uscita. Nuovo trailer

Dopo le indiscrezioni trapelate ieri, Microsoft ha reso ufficiali le caratteristiche di Xbox Series S, la console di nuova generazione con specifiche limitate che permette a Redmond di posizionarla su una fascia di prezzo molto concorrenziale, di 299 Euro.

I prezzi di Xbox Series S e X

Xbox Series X, la console più veloce e potente, e Xbox Series S, una console "all-digital" che offre la velocità e le performance di nuova generazione nell’Xbox più piccola mai costruita, arriveranno il 10 novembre. I pre-order per entrambe le console inizieranno il 22 settembre.

I prezzi sono i seguenti: 299,99 € per Xbox Series S e 499,99 € per Xbox Series X.

Inoltre, Microsoft ha svelato la partnership tra Xbox ed Electronic Arts, che porterà alcuni dei migliori titoli EA su Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC. I membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi a partire dalle vacanze 2020. Di conseguenza, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10, mentre i membri Xbox Game Pass per PC potranno accedere al servizio da PC Windows 10.

Dal nuovo trailer, inoltre, emergono diverse informazioni sulle caratteristiche tecniche di Xbox Series S. Si tratta di una soluzione "all digital" priva del lettore ottico e sarà in grado di renderizzare giochi alla risoluzione 1440p fino a 120 frame per secondo. Ovviamente le prestazioni dipendono dal tipo di gioco, con la console che sarà in grado di fare l'upscaling a 4K sia dei contenuti multimediali che dei giochi.

Xbox Series S, come la sorella maggiore, supporta il Ray Tracing in hardware tramite le DirectX Raytracing, così come Variable Rate Shading e Variable Refresh Rate. Non manca la modalità Ultra-Low Latency così come l'SSD, e relativa tecnologia, da 512 GB.