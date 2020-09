Xbox Series S e X: rivelati form factor, prezzi e data di uscita

Microsoft ha confermato ufficialmente le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore con un tweet. Ecco, dunque, il form factor di Xbox Series S, la sorella minore di Xbox Series X precedentemente conosciuta con il nome di lavorazione di Lockhart. La console è bianca e presenta una griglia di raffreddamento nera nella parte superiore dell'unità. A parte quest'ultima si caratterizza per un design più tradizionale, si sviluppa in senso verticale e presenta dimensioni più compatte.

Nella parte frontale presenta una porta USB-A e, come PlayStation 5 Digital Edition, sembra non disporre di lettore ottico. Il tweet conferma form factor e prezzo, rimarcando che si tratterà della "Xbox più piccola di sempre".

Xbox Series S e X: ecco i prezzi

Oltre al form factor, arrivano notizie sui prezzi delle due nuove console di Microsoft, fino a oggi non ufficiali. Xbox Series S costerà $299, mentre per portarsi a casa Xbox Series X serviranno $499 (in Italia dovrebbero essere di €299 e €499 rispettivamente). È probabile che le due console top di gamma PlayStation 5 e Xbox Series X avranno un prezzo simile, mentre Xbox Series S potrebbe rappresentare un ottimo compromesso per chi vuole entrare nella nuova generazione senza spendere molto.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Secondo precedenti rumor, si avvarrà di una potenza di calcolo di 4 teraflop per quanto riguarda la GPU (confermati i 12 teraflop di Xbox Series X). Quindi, meno performante da questo punto di vista rispetto alla Xbox One X di precedente generazione (6 teraflop), ma comunque in grado di sfruttare alcuni presupposti tecnici della nuova generazione come la nuova tecnologia alla base dell'SSD, maggiore potenza lato CPU e probabilmente il Ray Tracing. Xbox Series S sarà in grado di far girare i giochi a un frame rate "fino a 120 fps" e alla risoluzione di 1440p (ovviamente le prestazioni dipenderanno dal tipo di gioco). Certo, con soli 4 teraflop sarà molto difficile godere dell'output a 4K per i giochi con grafica maggiormente dettagliata.

Negli Stati Uniti ci sarà anche il piano Xbox All Access, che consente di acquistare a rate le console Xbox. Comprensivo di Xbox Live e Game Pass, Xbox All Access consentirà di portarsi a casa Xbox Series S spendendo $25 al mese, mentre ne serviranno $35 per Xbox Series X. Entrambe le console dovrebbero entrare in commercio nella giornata del 10 novembre.