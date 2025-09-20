Xbox, nuovo aumento dei prezzi negli Stati Uniti: l'edizione speciale tocca quota 800 dollari

Microsoft ha annunciato che aumenterà i prezzi di Xbox Series S e Series X negli Stati Uniti dal 3 ottobre 2025. È il secondo rialzo dell'anno e segna un'inversione rispetto alla tradizione di console meno costose nel corso del tempo. Inflazione e dazi non bastano a spiegare rincari fino al 33% in un anno.

20 Settembre 2025

