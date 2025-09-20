Xbox, nuovo aumento dei prezzi negli Stati Uniti: l'edizione speciale tocca quota 800 dollari
Microsoft ha annunciato che aumenterà i prezzi di Xbox Series S e Series X negli Stati Uniti dal 3 ottobre 2025. È il secondo rialzo dell'anno e segna un'inversione rispetto alla tradizione di console meno costose nel corso del tempo. Inflazione e dazi non bastano a spiegare rincari fino al 33% in un anno.di Manolo De Agostini pubblicata il 20 Settembre 2025, alle 06:58 nel canale Videogames
Microsoft ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per le console Xbox Series S e Series X negli Stati Uniti, in vigore dal 3 ottobre 2025. Si tratta del secondo rialzo dall'inizio dell'anno, che porta i modelli principali fino a 150 dollari in più rispetto al prezzo originario.
L'azienda ha motivato la decisione citando, come consuetudine, non meglio precisati "cambiamenti nello scenario macroeconomico", formula che rimanda soprattutto all'incertezza legata ai dazi. I prezzi internazionali rimarranno invariati, così come quelli di controller e accessori.
L'aggiornamento riguarda tutte le varianti della gamma: la Series S da 512 GB passa da 379,99 a 399,99 dollari, mentre la versione da 1 TB sale a 449,99 dollari. La Series X standard aumenta da 599,99 a 649,99 dollari, mentre l'edizione digitale passa a 599,99 dollari. Particolarmente rilevante l'incremento per la Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, che toccherà 799,99 dollari, ossia 200 dollari in più rispetto al lancio avvenuto meno di un anno fa.
Si tratta di un'inversione rispetto alla tendenza storica dell'industria, che vedeva le console calare di prezzo negli anni successivi al lancio. Perfino considerando l'effetto inflazione - che rende oggi i 500 dollari della Xbox Series X del 2020 equivalenti a circa 625 dollari - l'aumento appare più marcato del previsto. In particolare, le edizioni Digital e Galaxy risultano oggi circa il 33% più costose rispetto al debutto nel 2024.
|Modello
|Prezzo attuale
|Prezzo a maggio
|Prezzo di lancio (anno)
|Variazione % da maggio
|Xbox Series S 512GB
|$400
|$380
|$300 (2020)
|+5,3%
|Xbox Series S 1TB
|$450
|$430
|$350 (2023)
|+4,7%
|Xbox Series X Digital
|$600
|$550
|$450 (2024)
|+9,1%
|Xbox Series X
|$650
|$600
|$500 (2020)
|+8,3%
|Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition
|$800
|$730
|$600 (2024)
|+9,6%
Microsoft sottolinea di voler continuare a garantire valore e modalità di gioco flessibili, ma la strategia si muove in un contesto di costi produttivi elevati, rallentamento della legge di Moore e incertezze tariffarie che sembrano rendere i tagli di prezzo del passato un ricordo lontano. Resta da vedere se i consumatori accetteranno un hardware che, anziché deprezzarsi col tempo, diventa più oneroso. In chiusura ricordiamo che anche Sony ha operato un cambiamento nella gamma PlayStation, introducendo una Digital con SSD meno capiente.
