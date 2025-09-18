PS5 Slim Digital: la nuova revisione ha un SSD più piccolo ma costa uguale

Sony ha lanciato una nuova versione della PS5 Slim Digital. Si tratta di una revisione hardware che era già stata anticipata da diversi rumor nei giorni scorsi. Queste indiscrezioni, purtroppo, hanno trovato conferma.

La nuova versione della console di Sony, per quanto possa sembrare strano, ha un SSD meno capiente rispetto al modello precedente. Si tratta di un vero e proprio downgrade, anche in considerazione del fatto che il prezzo non cambia e che non ci sono ulteriori novità dal punto di vista hardware.

Una nuova versione con SSD più piccolo

La nuova evoluzione della console di Sony si chiama PS5 Digital E Chassis (CFI-2216) ed è stata lanciata senza alcun annuncio ufficiale. Le vendite sono partite lo scorso 13 settembre, come confermato dall'insider billbil-kun su X. Attualmente, la console è già disponibile su Amazon Italia. Questa revisione hardware era già stata avvistata in passato in Giappone e ora è pronta per la distribuzione globale.

La revisione hardware della PS5 Slim Digital segna il passaggio da un SSD da 1 TB a un SSD da 825 GB, una soluzione che era già stata proposta con le prime versioni della PlayStation 5. Al momento non è chiaro se ci siano o meno differenze in termini di prestazioni in lettura e scrittura tra le due memorie utilizzate. Molto probabilmente, però, al netto di una riduzione dello spazio di archiviazione, non cambierà nulla.

Si tratta di un vero e proprio passo indietro che può essere giustificato con la volontà di Sony di contenere i costi di produzione e, quindi, di non aumentare il costo della console per i videogiocatori. Per una console che punta a offrire unesperienza digital, però, la riduzione della capacità della memoria SSD fa storcere il naso e non rappresenta certo un bel biglietto da visita per l'azienda nipponica.