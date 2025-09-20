Addio regie complicate: un'AI gestirà i tuoi livestream con NVIDIA RTX

Streamlabs ha presentato al Logitech G PLAY 2025 il nuovo Intelligent Streaming Agent, un assistente AI sviluppato con tecnologie NVIDIA e InWorld. Integrato in Streamlabs Desktop, offre co-hosting tramite avatar 3D, supporto alla produzione e assistenza tecnica in tempo reale, semplificando la gestione dei livestream anche per i creator meno esperti.

Il livestreaming è ormai un'attività complessa che richiede al creator di essere contemporaneamente intrattenitore, produttore e tecnico. Tra commenti in tempo reale, cambi scena, gestione della chat e risoluzione di eventuali problemi tecnici, mantenere l'attenzione del pubblico non è semplice. Per rispondere a queste esigenze, Streamlabs ha annunciato al Logitech G PLAY 2025 l'Intelligent Streaming Agent, un assistente AI sviluppato in collaborazione con NVIDIA e InWorld.

L'AI agent, ora disponibile in Streamlabs Desktop dopo una prima anteprima al CES di gennaio, può assumere diversi ruoli durante una trasmissione: co-host virtuale, produttore e supporto tecnico. Una delle funzioni più evidenti è la possibilità di interagire con il pubblico attraverso un avatar 3D animato in tempo reale grazie al kit di sviluppo NVIDIA ACE Audio2Face, con il supporto delle tecnologie RTX e del DLSS per garantire fluidità e realismo nelle animazioni. L'avatar può rispondere a domande e intrattenere la chat nei momenti di quiete, riducendo la necessità per il creator di interrompere la sessione di gioco.

Oltre a fare da co-host, l'Intelligent Streaming Agent può agire da regista virtuale. È in grado di gestire scene, transizioni e contenuti multimediali, con possibilità di personalizzazione tramite trigger definiti dall'utente. Questo consente di automatizzare la produzione, mantenendo alta la qualità dei contenuti senza complicare la regia.

Un altro aspetto chiave riguarda l'assistenza tecnica: l'AI può aiutare a diagnosticare e risolvere errori nell'utilizzo di Streamlabs, semplificando la vita soprattutto ai meno esperti. Grazie a modelli di visione in tempo reale, accelerati dalle GPU NVIDIA GeForce RTX, il sistema è anche capace di riconoscere eventi di gioco come eliminazioni, vittorie o cali di salute, reagendo con prontezza e senza ritardi percepibili.

Secondo Jason Paul, vicepresidente della piattaforma GeForce di NVIDIA, l'integrazione di ACE Audio2Face in Streamlabs permette ai creator di "portare avatar realistici e intelligenza in tempo reale direttamente nelle loro trasmissioni", ampliando le possibilità di interazione e coinvolgimento del pubblico.

Per creator esperti e neofiti, l'agente AI di Streamlabs apre la strada a una produzione più dinamica, interattiva e tecnicamente accessibile, offrendo strumenti che in passato richiedevano configurazioni hardware costose e competenze specifiche.