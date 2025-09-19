Adesso ci si può laureare in storia grazie a GTA: il primo corso all'università del Tennessee

Dal 20 gennaio 2026, gli studenti dell'Università del Tennessee avranno la possibilità di seguire un corso unico al mondo: un seminario di storia degli Stati Uniti basato sulla serie videoludica Grand Theft Auto.

Il corso, intitolato "Grand Theft America: U.S. History Since 1980 through the GTA Video Games", sarà tenuto dal professor Tore Olsson, già noto per aver ideato un corso analogo su Red Dead Redemption e per aver pubblicato il volume Red Dead's History, accompagnato da un audiolibro narrato dall'attore Roger Clark, voce del personaggio Arthur Morgan.

L'idea nasce dalla convinzione che i videogiochi, oltre a costruire mondi immaginari, abbiano un ruolo nel plasmare la percezione collettiva della realtà. Come Red Dead Redemption 2 ha influenzato l'immaginario sul West ottocentesco o Ghost of Tsushima quello sul Giappone feudale, così milioni di giocatori nel mondo associano la loro visione dell'America contemporanea ai paesaggi e alle narrazioni di Grand Theft Auto. Non è un caso che molti fan riconoscano quartieri di Los Angeles o New York dopo averli esplorati in versione digitale a Los Santos o Liberty City.

Il corso non sarà un invito a "giocare per studiare": agli studenti non verrà richiesto di possedere o completare i giochi, né di dimostrare conoscenza della trama o dei personaggi. Le lezioni, invece, utilizzeranno spezzoni video, screenshot o brevi sessioni giocate dal docente per introdurre i temi, che poi saranno trattati dal punto di vista storico. L'obiettivo è far emergere le trasformazioni degli Stati Uniti dagli anni Ottanta a oggi, toccando temi come disuguaglianze economiche, immigrazione, trasformazione dei media e crescita della popolazione carceraria.

Olsson sottolinea che gli ultimi 45 anni rappresentano un'epoca storica coerente e cruciale per comprendere le divisioni attuali del Paese. Nel 1980, ad esempio, un amministratore delegato guadagnava in media 25 volte lo stipendio di un dipendente; oggi il divario è arrivato a quasi 400 volte.

La percentuale di immigrati è triplicata, passando da poco più del 5% a oltre il 15%, mentre tra il 1980 e il 2005 la popolazione carceraria statunitense è quadruplicata. In questo quadro, i capitoli della saga videoludica diventano tasselli narrativi: Vice City Stories (1984) e Vice City (1986) per gli anni Ottanta; San Andreas (1992) e Liberty City Stories (1998) per gli anni Novanta; fino a GTA III, IV e V come istantanee del nuovo millennio.

Il docente avrebbe voluto inaugurare il corso con GTA VI, inizialmente previsto per l'autunno 2025, ma il rinvio al maggio 2026 ha fatto saltare i piani. "Ecco perché avremo una lezione su GTA prima ancora di avere il nuovo gioco tra le mani", ha commentato Olsson, scherzando sul rischio che l'uscita cada proprio in coincidenza con gli esami finali.

Per quanto la serie sia nota anche per toni satirici e violenti, Olsson intende mantenere un approccio accademico rigoroso, focalizzandosi sugli aspetti che meglio illuminano le contraddizioni sociali, culturali e politiche degli Stati Uniti.

"Non celebro né giustifico la violenza di GTA", ha spiegato durante l'intervista con IGN, "anzi, il messaggio del corso è profondamente anti-violento: vogliamo capire come e perché la società americana si è divisa e se esiste la possibilità di un futuro più armonioso".

L'iniziativa conferma il crescente ingresso dei videogiochi nel dibattito accademico: se mezzo secolo fa appariva impensabile un corso universitario sulla storia del rock, oggi è una delle materie più frequentate; e, secondo Olsson, fra qualche decennio potremmo considerare altrettanto normale l'analisi storica e culturale basata sulle narrazioni videoludiche.