Xbox Game Pass, novembre da urlo: Football Manager, Forza Horizon 5 e GTA San Andreas

Come gli utenti PS Plus, anche gli abbonati a Xbox Game Pass si terranno impegnati nel mese di novembre. A partire da oggi, il servizio on demand di Microsoft offre una nuova gamma di titoli da riscattare senza costi aggiuntivi su PC e Xbox e da giocare in streaming grazie alla tecnologia di xCloud. Tra i protagonisti di questo mese troviamo Minecraft, It Takes Two e Football Manager; grande attesa per Forza Horizon 5 e per il ritorno di GTA: San Andreas.

Dal mondo di Minecraft a San Andreas: le novità di Xbox Game Pass

La nuova offerta mensile di Xbox Game Pass parte con Minecraft, disponibile da oggi (2 novembre) nella raccolta PC con le edizioni Java e Bedrock. Compatibili con Windows 10 e 11, entrambe le versioni del popolare sandbox vi permettono di giocare in compagnia dei vostri amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, inclusi console e smartphone.

Il 4 novembre tocca a It Takes Two debuttare sul Game Pass portando con sé una delle migliori avventure co-op degli ultimi anni. Il piccolo capolavoro di Hazelight Studios - software house fondata da Josef Fares - racconta ai giocatori una storia tanto esilarante quanto commovente e li coinvolgerà con una formula di gameplay originale e un'ambientazione estremamente variegata. Il titolo pubblicato da EA è disponibile su PC, Xbox e cloud grazie a EA Play, altro servizio on demand incluso nell'abbonamento Game Pass Ultimate.

Per chi ama lo sport, il 9 novembre sarà un giorno davvero particolare. Football Manager 2022 approderà nel catalogo di Xbox Game Pass con la sua versione PC e con la Xbox Edition, giocabile anche tramite il cloud. Insieme al gestionale calcistico arriverà anche Forza Horizon 5, prossima grande esclusiva targata Xbox Game Studios. Il nuovo episodio dell'acclamata serie Horizon porterà i giocatori nel cuore del Messico, dove gli aspiranti piloti guideranno centinaia di veicoli (nuovi e storici) e ammireranno le bellezze di un open world davvero ambizioso. Forza Horizon 5 sarà disponibile su Xbox Game Pass per gli utenti PC, Xbox e cloud.

La prima metà di novembre si chiuderà con un'altra grande release, quella di Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, riedizione dell'intramontabile action/adventure di Rockstar Games. Rilasciato originariamente nel 2004, San Andreas ritorna con grafica e gameplay rivisitati, per adattarsi alle nuove esigenze dei giocatori. La Definitve Edition di GTA: San Andreas sarà disponibile su Game Pass dall'11 novembre (PC, Xbox e cloud), in concomitanza con il debutto globale della collezione Grand Theft Auto The Trilogy.

Dunque, per riassumere, ecco tutti i titoli che verranno aggiunti alla raccolta di Xbox Game Pass nelle prime due settimane di novembre 2021:

2 novembre

Minecraft: Java & Bedrock Edition (PC)

Unpacking (Cloud, Xbox e PC)

Minecraft: Java & Bedrock Edition (PC) Unpacking (Cloud, Xbox e PC) 4 novembre

It Takes Two (Cloud, Xbox, PC)

Kill It with Fire (Cloud, Xbox e PC)

It Takes Two (Cloud, Xbox, PC) Kill It with Fire (Cloud, Xbox e PC) 9 novembre

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Xbox e PC)

Forza Horizon 5 (Cloud, Xbox e PC)

Football Manager 2022 (PC) Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Xbox e PC) Forza Horizon 5 (Cloud, Xbox e PC) 11 novembre

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Xbox)

One Step from Eden (Xbox e PC)

Mentre questi titoli approderanno su PC, Xbox e xCloud, altri sei giochi abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass, ovvero: Final Fantasy VIII HD, Planet Coaster, Star Renegades, Streets of Rogue, The Gardens Between e River City Girls.