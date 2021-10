Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition primo trailer e data d'uscita

Rockstar Games ha finalmente pubblicato il primo trailer di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, la versione rimasterizzata di tre grandi classici come GTA III, Vice City e San Andreas. La collezione sarà disponibile digitalmente su PC (Rockstar Games Launcher), PlayStation Store, Microsoft Store su Xbox e Nintendo eShop dall'11 novembre a 59,99 euro mentre arriverà in versione fisica su Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 il 7 dicembre.

I giocatori potranno anche godersi Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition da Xbox Game Pass a partire dall'11 novembre, mentre Grand Theft Auto III - The Definitive Edition sarà disponibile su PlayStation Now dal 7 dicembre. Qui trovate il sito ufficiale con tutti i dettagli.

I giochi sono stati "aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visive superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture che ripropongono questi classici con un nuovo livello di dettaglio".

A occuparsi di quest'opera di rinnovamento è stata Grove Street Games, e dal trailer sembra che il lavoro sui tre titoli basati su Unreal Engine sia stato molto esteso, andando a toccare praticamente qualsiasi aspetto, dalle ombre al meteo, dai riflessi ai modelli dei personaggi fino ai veicoli. Già la sola adozione dei controlli ispirati a GTA V garantirà un'esperienza rinnovata, che si fregerà anche di un sistema di mira e aggancio rinnovati.

Ci saranno inoltre miglioramenti specifici per ogni piattaforma: su Nintendo Switch Rockstar ha aggiunto la mira giroscopica e potete usare il touchscreen per zoom e panoramica, oltre che fare selezioni all'interno dei menu. La versione PC, invece, prevede la tecnologia NVIDIA DLSS per aumentare ulteriormente il frame rate preservando il più possibile la qualità grafica.