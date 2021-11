PlayStation Plus, ora disponibili i giochi di novembre 2021: ci sono sei titoli gratuiti

Novembre è un mese davvero ghiotto per i videogiocatori, non solo per quanto concerne le nuove release. A partire da oggi, gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare l'ultima ondata di titoli gratuiti. Sono ben sei i giochi offerti agli utenti di PS4 e PS5, tra cui tre titoli bonus per i possessori di PlayStation VR - in occasione del 5° anniversario della periferica Sony dedicata alla realtà virtuale. Dall'inedito Knockout City a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, passando per The Walking Dead in salsa VR: scopriamo cosa offre il PS Plus.

PS Plus, novembre 2021: i giochi gratuiti per PS5 e PS4

Tra i sei giochi gratuiti di novembre 2021, Knockout City rappresenta senz'altro uno dei più intriganti. L'action multigiocatore di Velan Studios invita i giocatori a gareggiare online in adrenaliniche partite di dodgeball. "Sconfiggi gli avversari con tiri d’astuzia e un lavoro di squadra perfettamente coordinato mentre schivi e afferri i palloni che volano sulla mappa". Il gioco, pubblicato da Electronic Arts, è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.

First Class Trouble è un'altra produzione cross-gen, incentrata in questo caso sulla risoluzione di enigmi. In maniera simile al più popolare Among Us, nel party game di Invisible Walls sei giocatori si sfideranno online a bordo di una lussuosa crociera spaziale: quattro partecipanti vengono selezionati casualmente come residenti, mentre gli altri due giocatori saranno 'personoidi', impostori disposti a tutto pur di fermare gli avversari. È disponbiile da oggi su PS4 e PS5.

Per gli amanti delle esperienze single player - e, in particolare, per i fan dei giochi di ruolo - c'è Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, edizione rimasterizzata del GdR ideato da Todd McFarlane (Spawn) e da Ken Rolston (TES IV: Oblivion). In Re-Reckoning non migliora solo il comparto tecnico, poiché vengono introdotti un nuovo livello di difficoltà e un inedito sistema di generazione del loot. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning può essere riscattato solo su PS4.

Tutti e tre i titoli gratuiti per PS4 e PS5 possono essere riscattati fino al 6 dicembre 2021.

PlayStation VR compie 5 anni: tre titoli gratis con PS Plus

Questo mese Sony celebra il 5° compleanno di PlayStation VR e, per l'occasione, decide di fare ben tre regali a tutti gli amanti della virtual reality: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall sono ora disponibili senza costi aggiuntivi con PS Plus.

Con The Persistence i giocatori vengono catapultati nell'anno 2521, a bordo di una misteriosa astronave coloniale. "Abbandonata, malfunzionante e catturata nell’inesorabile vortice di un buco nero, l’astronave 'The Persistence' è popolata da un equipaggio ormai mutato in orribili creature mostruose". Il survival sviluppato da Firesprite presenta interessanti meccaniche roguelike e un livello di sfida molto coinvolgente. Da oggi potete aggiungerlo alla vostra raccolta PS Plus.

Dalla celebre serie a fumetti arriva The Walking Dead: Saints & Sinners, avventura VR ambientata nell'universo post-apocalittico concepito da Robert Kirkman. Parliamo di un action in prima persona in cui il giocatore affronterà le orde di non-morti, approfittando di un variegato arsenale che include archi e frecce, pistole e fucili a pompa.

Until You Fall è un atipico fantasy che accoglie la vivacità del synthwave per proporre un'inedita esperienza hack and slash. "Muovi braccia e gambe al ritmo della colonna sonora synthwave mentre attacchi, respingi, lanci incantesimi e ti fai strada nel cuore di un universo fantasy neon traboccante di mostri magici". Come The Persistence e The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall può essere riscattato dagli utenti PS Plus fino al 3 gennaio 2022.