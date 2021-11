Gli eroi PlayStation invadono la UEFA Champions League: lo spettacolare spot TV

In occasione della quarta giornata della fase a giorni della Champions League, Sony Interactive Entertainment e UEFA trasmetteranno i nuovi spot televisivi che vedono protagonisti Kratos, Nathan Drake e altri iconici personaggi dei franchise PlayStation. Il bumper pubblicitario apparirà durante le prossime partite di calcio della UEFA Champions League.

PlayStation + UEFA Champions League: guardiamo lo spot pubblicitario

"La collaborazione tra PlayStation e UEFA continua da oltre 24 anni in tema di esperienze calcistiche, e lo spot TV celebra la passione condivisa che unisce i fan di tutto il mondo tra calcio e videogioco". La prima 'mascotte' Sony ad apparire nel filmato è il minaccioso Kratos, affiancato dal figlio Atreus: entrambi sono protagonisti di God of War (2018), fortunato reboot dell'omonima serie lanciata su PS2 nel 2005; i due torneranno nel prossimo God of War: Ragnarok.

Arriva anche il turno di Ratchet e Clank, l'esplosiva coppia che ha recentemente intrattenuto i giocatori di PlayStation 5 con Rift Apart. I due eroi invadono il campo da gioco dopo aver attraversato una spaccatura dimensionale, il tutto per soccorrere un giocatore infortunato. Anche Aloy di Horizon Forbidden West offre il suo aiuto, mettendo a disposizione la sua esperienza tattica per condurre i giocatori della sua squadra alla vittoria.

Vediamo in azione anche Nathan Drake, protagonista di Uncharted, intento ad arrampicarsi sullo stadio per godersi lo spettacolo. Prossimamente, lo spericolato avventuriero debutterà sul grande schermo con il primo film dedicato alla serie Naughty Dog: sarà l'attore Tom Holland a interpretare Nathan Drake - in versione 'ringiovanita'. Qualche giorno fa, Sony Pictures e PlayStation hanno presentato il primo trailer ufficiale dell'atteso lungometraggio.

PlayStation è partner ufficiale della Champions League: Sony Interactive Entertainment e UEFA hanno recentemente rinnovato la loro partnership per il triennio 2021-2024, continuando la relazione inaugurata nel 1997. L'accordo include i diritti di sponsorizzazione per la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.