Xbox con l'accetta: chiusi gli studi di sviluppo di Redfall e Hi-Fi Rush, altri tagli in Bethesda

Microsoft ha chiuso numerosi studi di sviluppo sotto il controllo di Bethesda, tra cui Arkane Austin (Redfall) e Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within). Anche Alpha Dog Studios, produttore di Mighty Doom, titolo mobile, chiuderà. "Mighty Doom tramonterà il 7 agosto e verrà disattivata la possibilità per i giocatori di effettuare acquisti in-game", afferma la casa di Redmond.

Roundhouse Games, invece, sarà assorbita da ZeniMax Online Studios, sviluppatore di The Elder Scrolls Online. Microsoft non ancora reso noto quanti dipendenti perderanno il lavoro per l'effetto di queste decisioni, ma si attendono maggiori dettagli a breve: la notizia di questa importante ristrutturazione è trapelata su IGN, che riporta il testo di un'email inviata da Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, allo staff.

"Oggi vi comunico i cambiamenti che stiamo apportando ai nostri team Bethesda e ZeniMax. Questi cambiamenti si basano sul dare priorità ai titoli ad alto impatto e investire ulteriormente nel portafoglio di giochi di successo di Bethesda che avete coltivato per molti decenni".

"[…] Questa ridefinizione delle priorità dei titoli e delle risorse significa che alcuni team saranno riallineati ad altri e che alcuni colleghi ci lasceranno", prosegue Booty.

Arkane Austin chiuderà e alcuni membri del team si uniranno ad altri studi per lavorare su progetti in tutta Bethesda. Redfall non sarà più aggiornato, ma il titolo e i suoi server rimarranno online. Microsoft prevede anche un risarcimento "ai giocatori che hanno acquistato il DLC Hero". Hi-Fi Rush di Tango Gameworks continuerà invece a essere disponibile come oggi - tra l'altro non è arrivato da moltissimo su PS5.

"Con questo consolidamento […] verrà eliminato anche un piccolo numero di ruoli in alcuni team di publishing e corporate legati a Bethesda", spiega il dirigente.

"Bethesda rimane uno dei pilastri fondamentali di Xbox con un ampio portfolio di giochi straordinari e community fiorenti. Guardando al futuro, c'è un'impressionante lineup di giochi all'orizzonte", aggiunge Booty. "Solo nel 2024 abbiamo Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and The Great Circle e Golden Road di The Elder Scrolls Online".