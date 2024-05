Questa carta è la più rara del mondo ed è stata venduta per 3 milioni! Un record marchiato "Magic: The Gathering"

Il mondo degli appassionati diha assistito a un evento senza precedenti con la vendita di una rara. Questa transazione stabilisce un nuovo primato come la carta di Magic più costosa mai venduta, superando persino la vendita della celebre carta One Ring a tema Il Signore degli Anelli, acquistata dal rapper Post Malone per 2,6 milioni di dollari nell'estate del 2023.

La notizia di questa storica vendita è stata annunciata dalla società CGC Cards, specializzata nella certificazione e valutazione di carte collezionabili, videogiochi e fumetti. L'identità dell'acquirente rimane avvolta nel mistero, alimentando ulteriormente la curiosità e l'interesse della comunità di appassionati di Magic: The Gathering.

La Black Lotus è considerata il Santo Graal delle carte di Magic, una vera e propria icona per i collezionisti. Stampata originariamente nel 1993 come parte dei set Alpha e Beta del gioco di carte, la Black Lotus è estremamente rara, con soli circa 1.100 esemplari provenienti dal set Alpha. Questa scarsità, unita al suo valore storico e alla sua potenza nel gioco, la rende un oggetto del desiderio per i collezionisti di tutto il mondo.

Nonostante la sua potenza, la Black Lotus è vietata in quasi tutti i formati di gioco perché sbilancia il gioco. Tuttavia, questa limitazione non ha fatto che accrescere il suo status leggendario e la sua attrattiva per i collezionisti. La carta oggetto di questa transazione record è stata valutata da CGC Cards con un punteggio di 10/10, ovvero in condizioni "pristine" o immacolate. Questo la rende l'esemplare di Alpha Black Lotus di più alta qualità mai venduto, un fattore che ha sicuramente contribuito al suo valore straordinario.

Questa transazione record non è un caso isolato. Nel 2021, un'altra Alpha Black Lotus firmata dall'artista originale Christopher Rush è stata venduta all'asta su eBay per 511.100 dollari, battendo il precedente record di 166.100 dollari stabilito nel 2019. Questi eventi dimostrano come il collezionismo di carte di Magic: The Gathering sia diventato un fenomeno globale, con pezzi rari che attirano l'attenzione e gli investimenti di appassionati e collezionisti di tutto il mondo.