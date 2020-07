Warframe: la nuova espansione Cuore di Deimos arriverà al TennoCon

L'1 Agosto, la community di Warframe si unirà per una celebrazione digitale che durerà tutto il giorno, e che porterà poi alla rivelazione del prossimo aggiornamento durante la TennoLive, ovvero Cuore di Deimos. L'edizione di quest'anno del TennoCon sarà in formato completamente digitale e metterà in contatto gli appassionati del noto titolo free-to-play e gli autori di Digital Extremes. I giocatori potranno guardare e partecipare ai panel con le presentazioni, a concorsi, potranno visionare una vetrina di opere d'arte create dalla community e assistere agli annunci sul nuovo contenuto di gioco, Cuore di Deimos.

"Il Cuore di Deimos combina i tuoi aspetti preferiti di Warframe, vecchi e nuovi, per creare una clamorosa esperienza. Non possiamo condividere troppi dettagli al momento, ma speriamo ti sintonizzerai il 1° Agosto alle 17:00 ET per una dimostrazione dettagliata del gameplay!" si legge sul sito ufficiale di Warframe.

Basterà sintonizzarsi allo streaming tramite Twitch o Steam per almeno 30 minuti a partire dalle 23:00 (ora italiana) dell'1 agosto per ricevere gratuitamente. Inoltre, guardando qualsiasi panel del TennoCon su Twitch o Steam tra le 18:30 e le 23:00 si otterrà il. Altri dettagli sul programma si trovano sulla pagina del TennoCon 2020

I "Tenno" (il nome che i giocatori acquisiscono in Warframe) assisteranno anche alla presentazione del “Broken Frame”, ovvero il Warframe creato dalla community. Si parlerà anche della nuova Estensione Twitch dell'Arsenale. Le estensioni di Twitch permettono alla community di interagire in nuovi modi e, nel caso di Warframe, di mostrare i propri loadout agli altri giocatori.