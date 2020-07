Videogiochi e Covid-19: come è cambiato il settore del gaming in Italia

Il settore del gaming in ascesa durante la pandemia da Covid-19. Lo evidenziano i numeri dell'indagine di mercato perfezionata da The Fool, su dati GlobalWebIndex. The Fool è un'azienda con sede a Milano specializzata in differenti tipologie di monitoraggio e ascolto della rete per analisi di reputazione digitale, contesto, social media, trend, sentiment e scenario tramite l'utilizzo di social media analytics.

Nel suo ultimo report si occupa nello specifico di quali console guidano il mercato, dello sviluppo degli E-Sports e le caratteristiche distintive dei fan, e di Twitch e di chi sono gli utenti che visitano la piattaforma.

"L’emergenza Covid-19 ha sconvolto le vite di tutti, intaccando ogni settore. Tutti gli ambiti hanno subito questo impatto in maniera più o meno significativa e, anche il mondo dell’intrattenimento,non è risultato esente da contraccolpi. In che modo, quindi, il Coronavirus ha coinvolto l’universo dei videogames?" sono i presupposti su cui è basata l'indagine.

Il 48% delle conversazioni sui social monitorate ha riguardato PlayStation 4, grazie a giochi come «The Last of Us2» e«Ghost of Tsushima» e l’arrivo di PlayStation 5. Nintendo Switch e Xbox sono posizionate rispettivamente al 28 e al 24%. Complice l’uscita di Animal Crossing: New Horizons, il simulatore di vita, pubblicato durante il lockdown, Nintendo è stata oggetto di molte conversazioni. Microsoft fa parlare di sé grazie alla presentazione della nuova Xbox Series X e al servizio di cloud gaming, Project xCloud, rilasciato in beta nel corso di maggio.

Gli eSports hanno generato un notevole volume di conversazioni, spinti più che mai dalla piattaforma regina dello streaming, Twitch che domina la scena. Anche il cloud gaming è stato parecchio discusso grazie alle offerte di Google Stadia e Project xCloud e mentre cala in parte l’interesse per la realtà virtuale (-21% rispetto allo stesso periodo del 2019), cresce la febbre per la nuova generazione di console (+148%).

Le console di casa Sony sono le più utilizzate dai gamers italiani, affiancate da Nintendo Wii, apprezzata in particolar modo dalle utenti femminili (19% donne contro 16% uomini). Il videogioco più giocato rimane FIFA, seguito da Call of Duty, mentre è interessante il terzo posto di F1 2019, spinto dalla risonanza che ha registrato il sim racing durante il lockdown.

Tech, intrattenimento e sport risultano i principali interessi degli appassionati di eSports. I fan degli eSports mostrano inoltre il bisogno di essere costantemente connessi online, principalmente legato al desiderio di rimanere aggiornati su ciò che accade rispetto agli amici e al mondo rispetto al più ampio mondo delle news, della cronaca e dell’intrattenimento.

Il calcio emerge quale sport principe, essendo la principale attività svolta trasversalmente all’età e quella maggiormente guardata. Nella fascia 55-64 anni è invece il tennis lo sport più praticato(38%). E se il calcio in Italia resta lo sport più seguito notiamo anche come il mondo delle corse, a due o quattro ruote, sia uno dei più coinvolgenti grazie alla forte adrenalina che sa trasmettere.

La presenza su Twitch si qualifica in termini prettamente maschili con il 65% della audience degli iscritti alla piattaforma di sesso maschile. Il social, inoltre, si rivolge ad un target principalmente giovane, concentrandosi nella fascia d’età dei 16-24enni (32%). Il 69% degli utenti tra i 45 ed i 64 anni dichiara di aver interagito su Twitch nel corso dell’ultimo mese, presumibilmente influenzati dalla presenza di figli.