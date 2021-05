Valve, una Steam Console portatile simile a Nintendo Switch entro l'anno?

Valve sta lavorando per portare sul mercato entro l'anno una console portatile simile alla Switch basata su Linux e con lo store digitale Steam a bordo. Il progetto SteamPal / Neptune, questi i nomi in codice del dispositivo, darebbe forma concreta alle allusioni di Gabe Newell esternate qualche settimana fa, sullo sbarco di Valve e Steam nel mondo delle console.

Secondo Ars Technica, "diverse fonti a conoscenza dei fatti hanno confermato che l'hardware è in sviluppo da diverso tempo". A confermarlo il riferimento nel codice di Steam a un dispositivo chiamato SteamPal, il quale sarebbe derivato dal precedente Neptune - anche se alcuni affermano che questo nome in codice potrebbe riferirsi a un qualche controller.



Alienware Concept UFO, mostrata ma mai sfociata in un prodotto commerciale

SteamPal dovrebbe basarsi su hardware "x86", quindi una piattaforma di AMD o Intel (viene da pensare più alla prima in verità), e nell'aspetto ricorderebbe la Switch ma senza controller rimovibili in stile Joy-Con. Per farvi un'idea più concreta, potete pensare a Concept UFO, un progetto di Alienware simile alla Switch ma capace di far girare i titoli PC, oppure ad alcuni prodotti cinesi come Aya Neo.

Al momento non è chiaro se Valve presenterà più versioni di questa console per offrire agli interessati possibilità di scelta in termini di potenza, autonomia e altre specifiche. Ars Technica afferma che "almeno un prototipo di SteamPal è piuttosto largo rispetto a Nintendo Switch. Questa larghezza extra consente una serie di opzioni di controllo".

La console avrebbe una serie di pulsanti e trigger standard, "insieme a un paio di joystick e almeno un touchpad delle dimensioni di un pollice (in aggiunta al touchscreen del dispositivo). Il touchpad di SteamPal è probabilmente più piccolo della coppia di touchpad presenti di serie su ogni Steam Controller", scrive Ars Technica.

SteamPal potrà essere collegata a monitor tradizionali tramite una porta USB C, mentre al momento non è noto se Valve proporrà una dock o come funzionerà esattamente il collegamento. Il report di Ars Technica si conclude lasciando aperta la possibilità che la console slitti al prossimo anno o non arrivi sul mercato: d'altronde Valve ha una storia di progetti, anche in stato avanzato, cancellati in malo modo. Le parole di Newell fanno tuttavia pensare che stavolta andrà diversamente.