Alienware presenta Concept UFO, un PC da gaming ispirato a Nintendo Switch

Tra le numerose novità presentate in queste ore al CES 2020, il Concept UFO di Alienware è senza dubbio una delle più eccentriche. Il prototipo realizzato da Dell strizza l’occhio a Nintendo Switch, console da cui trae il peculiare form factor per proporre ai giocatori una macchina da gaming versatile e, soprattutto, portatile.

A dispetto delle apparenze, Concept UFO è a tutti gli effetti un PC da gioco ed è dunque in grado di riprodurre i più recenti titoli tripla-A compatibili con Windows, sfruttando un hardware performante - basato sui processori Intel di ultima generazione - e feature uniche.

Alienware Concept UFO: la sottile linea tra console e PC

Quello presentato da Dell al CES di Las Vegas è un semplice prototipo e non è pertanto destinato alla vendita, almeno per il momento. In ogni caso, Alienware Concept UFO rielabora la medesima formula adottata da device come Nvidia Shield e Razer Edge proponendo un sistema di gioco ibrido, costituito da un tablet che opera come unità centrale e da una coppia di controller.

La principale novità risiede nel design, chiaramente ispirato a quello di Nintendo Switch, che rende la piattaforma estremamente versatile e adattabile a qualsiasi contesto. È dunque possibile giocare in modalità portatile, con i controller agganciati alla macchina, o in modalità docked, collegando Concept UFO a un monitor (tramite cavo Thunderbolt) e utilizzando i controller in modalità wireless - mediante un apposito grip, simile a quello disponibile per i JoyCon di Switch.

Non parliamo di una console portatile, ma di un PC da gaming completo, basato sulla nuova architettura mobile Intel di decima generazione. Troviamo Windows 10, con un’originale interfaccia che raduna tutti i giochi scaricati dai principali store (Steam, Epic Games, ecc.) per consentire una fruizione istantanea della propria libreria.

I titoli saranno riprodotti su uno schermo da 8 pollici con risoluzione 1900x1200, che si contrappone al più piccolo display da 6.2” di Nintendo Switch e ai 5.5” del modello Lite.

Non sono state svelate le caratteristiche tecniche dell’hardware, né ulteriori informazioni circa la durata della batteria integrata in Concept UFO. Non ci aspettiamo prestazioni di livello desktop, ma dalle prime demo notiamo che giochi come World War Z e F1 2019 girano in maniera discreta, mentre titoli condivisi con Switch come Rocket League risultano certamente più appetibili su Concept UFO che sulla console Nintendo.

Se confrontato con Nintendo Switch, il prototipo targato Alienware presenta dimensioni sì più generose, ma anche forme apparentemente più ergonomiche. A tal proposito, sul suo blog Dell ha dichiarato quanto segue: “I nostri team hanno investito centinaia, se non migliaia, di ore nel design delle caratteristiche e dell’ergonomia del controller. Abbiamo trascorso gli ultimi mesi testando e migliorando i pulsanti, così come il peso, tutto per ottenere il perfetto equilibrio tra prestazioni, ultra-mobilità e autonomia”.