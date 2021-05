Steam sulle nuove console o tornano le Steam Machine? Un criptico Gabe Newell fa discutere

Il cofondatore di Valve Software, Gabe Newell, ha rilasciato una criptica dichiarazione sul rapporto tra Steam e le console, lasciando intendere che presto potrebbero esserci importanti evoluzioni. Interrogato da uno studente del Sancta Maria College di Auckland, in Nuova Zelanda, Newell ha risposto a una domanda sul possibile approdo di Steam sulle console con una risposta che apre scenari del tutto inediti.

"Ne avrai un'idea migliore entro la fine di quest'anno... e non sarà la risposta che ti aspetti. Dirai: 'Ah-ha! Ora capisco di cosa stava parlando'". Chiaramente c'è qualcosa che bolle in pentola - sempre che non si tratti dell'ennesima boutade di Newell, che ama divertirsi, specie parlando di Half Life 3 - ma ancora non c'è nemmeno uno straccio di indizio.

Spazio quindi all'immaginazione. La prima ipotesi è che Valve si appresti a portare i suoi titoli sulle nuove console di Sony, Microsoft e perché no, anche Nintendo. Pensiamo ad esempio a un Half-Life Alyx da giocare con il nuovo Playstation VR, ma anche all'approdo di Counter-Strike: Global Offensive e altri titoli sulla next-gen, magari ottimizzati per i controller delle console e soprattutto con un update grafico. E poi, visto che vale tutto, perché non pensare a un Half-Life 3 in esclusiva Xbox Series X|S o PS5?

Una seconda teoria prevede l'arrivo del negozio digitale Steam sulle nuove console, in qualche modo. È l'opzione meno plausibile di tutte, perché richiederebbe a Microsoft, Sony e Nintendo di aprire le loro piattaforme a un concorrente. Certo, lo scontro tra Epic Games e Apple sul monopolio dell'App Store potrebbe dare il via a una rivoluzione copernicana rispetto al mondo delle console e degli store che conosciamo oggi. Recentemente anche la stessa Valve è stata denunciata e tacciata di essere monopolista.

Oppure quel "ora capisco di cosa stava parlando" nasconde il ritorno del progetto delle Steam Machine? Chi ha qualche annetto di passione hardware / videoludica sicuramente si ricorda del tentativo di Valve di realizzare dei PC in stile console con a bordo un sistema operativo basato su Linux, chiamato SteamOS.

Le Steam Machine non ebbero il minimo successo e il progetto appare naufragato, ma se invece fosse proseguito a fari spenti per tornare in pompa magna? Si dice "ai posteri l'ardua sentenza", e non è detto che l'annuncio in arrivo sia per forza qualcosa di grosso: magari è qualcosa di minore, Newell non l'ha detto. D'altronde non dimentichiamoci che è un troll di primo livello.