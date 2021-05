PlayStation VR 2 per PS5: risoluzione 4K, eye-tracking e vibrazione per il nuovo visore?

Non è un mistero che Sony stia sviluppando a una nuova versione del Playstation VR, un visore per la realtà virtuale da usare insieme a PlayStation 5. L'azienda finora non ha svelato il design del nuovo visore ma ha mostrato i controller rinnovati, molto somiglianti a quelli realizzati da Oculus.

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da UploadVR, il nuovo PlayStation VR 2 (nome di fantasia) presenterà una risoluzione totale di 4000 x 2040 pixel, ossia 2000 x 2040 pixel per occhio. Non mancherà inoltre l'eye-tracking per tracciare lo sguardo del giocatore, e ci sarà anche un motorino per la vibrazione all'interno del visore in modo da restituire un feedback aptico per una maggiore immersione "esperienziale".



I controller del nuovo PlayStation VR

Il primo Playstation VR presenta una risoluzione di 960 x 1080 pixel per occhio, quindi Sony punta praticamente a un raddoppio. L'Oculus Quest 2, uno dei visori di maggiore successo, si ferma a 1832 x 1920 pixel per occhio. La risoluzione è un parametro importante in un visore di realtà virtuale, in quanto può aiutare a mitigare il cosiddetto "screen-door effect", ossia l'effetto zanzariera che fa sì che si vedano le linee nere che separano i pixel. Maggiore è la densità per pollice quadrato, minore è la probabilità di vedere quella sorta di retinatura e maggiore è la nitidezza dell'immagine.

In attesa di vedere concretamente il nuovo visore, sappiamo che differentemente dal Quest 2 il nuovo prodotto di Sony sarà ancora cablato, con un unico cavo a collegarlo alla PS5. Si tratterà di un cavo USB-C secondo UploadVR. Il nuovo PSVR si avvarrà inoltre di un tracking inside-out, ossia con videocamere montate all'esterno del visore stesso funzionali a capire la vostra posizione all'interno della stanza.



La tecnologia di eye-tracking, inoltre, sarà utile a mantenere alte prestazioni grazie al foveated rendering: con questa tecnica l'immagine viene renderizzata al meglio solo dove sono puntati i vostri occhi, mentre è leggermente più "sfumata" nella parte periferica. Se ci pensate, è lo stesso modo in cui funziona la vista umana, che mette a fuoco un punto preciso e sfoca tutto il resto attorno.

In questo modo, l'hardware della console può garantire un'immagine di qualità insieme a prestazioni complessivamente elevate: il frame rate e il refresh rate sono altri parametri fondamentali nell'esperienza della realtà virtuale, ostica per molti a causa del motion sickness.