Valve Proton supporta NVIDIA DLSS nei giochi DirectX 11 e 12, il gaming su Linux fa passi avanti

Dopo un periodo di test, l'aggiornamento 3.6.8 di Valve Proton - il layer di compatibilità integrato in Steam Play per far girare i giochi di Windows su Linux - introduce il supporto al DLSS (Deep Learning Supersampling) di NVIDIA nei titoli DirectX 11 e 12 (previe impostazioni PROTON_ENABLE_NVAPI=1e dxgi.nvapiHack = False) in ambito open source.

Uno sviluppo annunciato alla Gamescom di agosto, ma è solo uno dei tanti miglioramenti che Valve sta apportando a Proton. Non va infatti dimenticato che il layer di compatibilità è fondamentale per la Steam Deck, la console-PC portatile recentemente slittata a febbraio 2022. Certo, il dispositivo non si potrà fregiare del supporto al DLSS in quanto basato su hardware di AMD (Steam Deck si appoggerà a FidelityFX Super Resolution), ma il lavoro su Proton è quello che permetterà di riprodurre l'intera libreria dei giochi Steam sul dispositivo portatile.

Valve Proton 3.6.8 introduce il supporto a 24 nuovi giochi, elencati di seguito, oltre a un primo insieme di titoli dotati di sistema anti-cheat BattlEye:

Age of Empires 4

Assassin's Creed

Breath of Death VI

Call of Duty: Black Ops II singleplayer (202970)

DEATHLOOP

FIA European Truck Racing Championship

Fly'N

Game Dev Tycoon

Ghostbusters: The Video Game Remastered

GreedFall

Mafia II (Classic)

Magicka

Marvel's Guardians of the Galaxy (AMD GPUs only)

Mass Effect Legendary Edition (ME1 senza audio funzionante)

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross - The Official Video Game

Monster Energy Supercross - The Official Video Game 2

Nickelodeon All-Star Brawl

Penny Arcade's On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3

RiMS Racing

The Riftbreaker

Sol Survivor

TT Isle of Man Ride on the Edge

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Insomma, Valve sta lavorando sodo per portare una certa parità in termini sia prestazionali che di funzionalità tra il mondo Windows e quello Linux. L'azienda di Gabe Newell non è nuova a questi sforzi, in passato aveva proposto l'idea delle Steam Machine, ossia dei PC desktop in stile console con a bordo un sistema operativo basato su Linux.

Le Steam Machine non ebbero il minimo successo, forse i tempi non erano ancora maturi, ma il progetto non è mai stato del tutto accantonato evolvendosi nella Steam Deck, un impegno che appare più solido e con premesse migliori, anche se è presto per pronosticarne la buona riuscita.