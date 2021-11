Valve parla di Steam Deck: dal SoC Aerith ai tempi di caricamento, ecco le ultime

Valve ha diffuso ulteriori dettagli su Steam Deck, la console-PC portatile capace di riprodurre i giochi di Steam attesa inizialmente a dicembre ma rimandata nelle scorse ore a febbraio 2022. La prima novità riguarda il SoC centrale sviluppato da AMD, che ha un nome in codice specifico: si chiama Aerith, un chiaro riferimento a Final Fantasy VII.

Aerith non è altro che una declinazione della APU AMD "Van Gogh", caratterizzata da una CPU con 4 core / 8 thread basati su architettura Zen 2 con frequenza di 2,4 / 3,5 GHz e una GPU integrata AMD RDNA 2 con 8 Compute Unit (1 / 1,6 GHz), ovvero 512 stream processor. La parte CPU raggiunge una potenza di calcolo FP32 di 448 GFLOPs, mentre la GPU tocca un massimo di 1,6 TFLOPs. Il TDP del SoC è genericamente indicato in 4- 15 Watt.

Il SoC s'interfaccia con quattro chip LPDDR5 tramite un bus a 128 bit, per un totale di 16 GB di memoria LPDDR5 a 5500 MT/s e una bandwidth di 88 GB/s. La GPU ha a disposizione 1 GB di memoria dedicata, ma secondo Valve quel valore può scalare fino a 8 GB attingendo alla memoria condivisa.

Aerith è stato progettato per funzionare sempre e costantemente alle frequenze indicate. "Le prestazioni che il vostro gioco offre nei primi 10 secondi sono probabilmente le stesse che avrete dopo 2 ore, o indefinitamente se siete collegati alla presa di corrente", ha dichiarato Yazan Aldehayyat di Valve.

Steam Deck è stata concepita per funzionare allo stesso modo in modalità portatile, nella dock, in carica oppure no, persino mentre scarica giochi o con temperature ambientali elevate. "Se vi trovate in Florida a luglio, potreste esaurire il margine termico" spiega Valve, ma per non limitare le prestazioni della GPU la console proverà a limitare altre funzionalità.

"Non abbiamo posto alcun limite artificiale alla quantità di energia che l'APU può consumare", ha aggiunto Valve consigliando agli sviluppatori di impostare un limitatore del frame rate per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni di gioco e autonomia. Qualora il consiglio non dovesse essere preso in considerazione, Steam Deck potrebbe guadagnare un limitatore del frame "globale" in futuro.

La console-PC portatile si presenta in tre versioni che si differenziano soprattutto per la quantità e il tipo di storage a bordo: la versione base ha 64 GB di memoria eMMC, poi c'è una versione con un SSD NVMe da 256 GB e, infine, un terzo modello con un SSD NVMe da 512 GB. È inoltre possibile espandere in tutti e tre i casi lo spazio di archiviazione tramite una microSD ad alta velocità. In due grafici vediamo che la versione con eMMC da 64 GB è il 12,5% più lenta nel caricare i giochi rispetto al modello con SSD NVMe da 512 GB, mentre il tempo di avvio sale del 25%.

Accompagnata da un alimentatore da 45 watt, Steam Deck permette di giocare e alimentare una periferica esterna da 7,5 watt durante la ricarica. La porta USB C presente offre supporto per un massimo di due monitor 4K a 60 Hz (usando la tecnologia Display Stream Compression). La dock opzionale in arrivo, come già emerso, offrirà porte USB (1 porta USB-A 3.1, 2 porte USB-A 2.0), una DisplayPort 1.4, una HDMI 2.0 e una Gigabit Ethernet.

Per aumentare le prestazioni dei giochi, Steam Deck supporta pienamente FidelityFX Super Resolution (FSR), la tecnologia di upscaling di AMD. Non solo sarà attivabile nei giochi compatibili, ma in futuro la console la supporterà nativamente a livello di sistema operativo. Si sta anche lavorando su un driver per supportare il Dynamic Rendering delle API Vulkan annunciato di recente.

In termini di esperienza, Valve ha implementato una funzione di sospensione e ripresa dei giochi. Di conseguenza l'azienda sta intervenendo sul modo in cui funziona il sistema di salvataggio nel cloud di Steam: mentre oggi sincronizza i salvataggi alla chiusura del gioco, l'azienda offre nuove API cloud per permettere agli sviluppatori di sincronizzare i loro giochi in background al momento in cui l'utente ha messo in pausa il titolo.

Valve, infine, ha spiegato che Steam Deck non è pensata per la realtà virtuale e che al momento non sono in programma versioni con moduli LTE o 5G integrati, ma è sempre possibile collegarla in tethering allo smartphone.