Until Dawn, il film: il trailer ufficiale in italiano. Come il gioco, ma con una storia inedita

È stato appena diffuso il primo trailer completo di Until Dawn, film horror ispirato all'omonimo videogioco PlayStation. Storia e personaggi del tutto inediti per la pellicola, ma Sony promette la stessa coinvolgente esperienza narrativa resa famosa dal gioco di Supermassive nel 2015.

Al CES di Las Vegas, Sony ha annunciato i suoi ambiziosi piani riguardanti le trasposizioni cinematografiche dei più iconici franchise PlayStation. In tale occasione si è parlato dei film di Horizon Zero Dawn e Helldivers 2, due produzioni particolarmente acclamate dai giocatori.

Durante la manifestazione, la compagnia ha anche parlato del film di Until Dawn, avventura narrativa dalle tinte horror realizzata da Supermassive Games - e che proprio lo scorso Halloween è sbarcato su PS5 con un remake. La pellicola avrebbe trattato una storia originale, slegata dagli eventi del videogioco, con un nuovo cast di personaggi; un prodotto del tutto inedito che tuttavia, a detta della stessa Sony, rispetterà il materiale di riferimento.

Oggi è stato rilasciato il primo trailer completo del film.

Until Dawn si mostra nel primo trailer integrale

Le prime immagini del film sono state condivise un giorno fa, quando Sony Pictures Entertainment ha diffuso un teaser 'First Look' che vede l'intervento dello sceneggiatore e produttore Gary Dauberman (IT, Annabelle, The Nun) e del regista David F. Sandberg (Annabelle 2: Creation, Lights Out). I due parlano della sfida di ricreare l'originale esperienza narrativa proposta dal gioco attraverso una storia nuova di zecca. Nella clip appare anche l'attore Peter Stormare, che tornerà nel film dopo aver interpretato il personaggio del Dott. Hill nel gioco di Supermassive Games.

Dopo questo primo assaggio, questo pomeriggio Sony ha rilasciato il trailer completo, con tanto di doppiaggio italiano. Il filmato è stato pubblicato sul canale ufficiale di PlayStation.

"[...] Con tale progetto, desideravamo rispettare lo spirito del gioco, in particolare l’idea di prendere decisioni che prevedono percorsi ramificati e conseguenze mortali, adattandolo al tempo stesso in modo da offrire agli spettatori il massimo dell’intrattenimento e del terrore", spiega Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions. "Sebbene la storia del film sia ambientata nello stesso mondo del gioco, per noi era importante che il film non fosse una semplice rivisitazione. Al contrario, il film presenterà nuovi personaggi e una storia nuova e originale".

"Se hai giocato al titolo, saprai che niente è come sembra", aggiunge Qizilbash. "Con il film volevamo che il pubblico rimanesse in dubbio fino alla fine. Non vediamo l’ora che i fan scoprano come gli eventi del film si collegano al gioco Until Dawn".

Until Dawn debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 aprile. Peraltro, quest'anno ricorre il 10° anniversario del gioco: in Italia, il survival horror di Supermassive Games era stato rilasciato in esclusiva per PlayStation 4 il 26 agosto 2015.