Assetto Corsa EVO: disponibile finalmente al download la prima Early Access su Steam

Assetto Corsa EVO, il nuovo titolo di Kunos Simulazioni e 505 Games, ha fatto finalmente il suo ingresso su Steam in versione Early Access. Questa release anticipata, disponibile in offerta al prezzo di 31,99€, offre ai giocatori l'opportunità di immergersi in un'esperienza di guida realistica e ricca di contenuti, pur non essendo ancora la versione definitiva del gioco.

La versione Early Access di Assetto Corsa EVO si presenta con un pacchetto di contenuti sostanzioso, che include 20 veicoli accuratamente selezionati e 5 circuiti internazionali di grande prestigio. La lineup di auto spazia dalle sportive compatte alle supercar da pista, offrendo una varietà che soddisferà i gusti di ogni tipo di pilota virtuale.

La lista completa delle auto disponibili al lancio comprende:

Toyota GR86, Ferrari 296 GTB, BMW M2 CS Racing, Abarth 695 Biposto, Volkswagen Golf 8 GTI, Alfa Romeo Giulia GTAm, Mazda MX5 ND Cup, Ford Escort RS Cosworth, Hyundai I30 N Hatchback, Ferrari 488 Challenge EVO, BMW M4 CSL, Alpine A110 S, Mercedes Benz AMG GT2, Lotus Emira, Honda S-2000, Alfa Romeo Junior, Porsche 992 GT3 Cup, la Chevrolet Camaro ZL1, l'Audi RS 3 Sportback e Alpine A290B Concept.

Per quanto riguarda i circuiti, Assetto Corsa EVO offre fin da subito cinque tracciati di fama mondiale:

WeatherTech Raceway Laguna Seca negli Stati Uniti

negli Stati Uniti Mount Panorama (Bathurst) in Australia

in Australia Brands Hatch in Gran Bretagna

in Gran Bretagna Suzuka in Giappone

in Giappone Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in Italia.

Ogni pista è stata ricreata con meticolosa attenzione ai dettagli, promettendo di mettere alla prova le abilità dei piloti virtuali in scenari diversificati e impegnativi. Le modalità di gioco disponibili al lancio includono sessioni di allenamento, gare veloci e un'accademia di guida. Kunos Simulazioni ha già delineato un piano per l'espansione dei contenuti, con l'aggiunta di modalità multiplayer, free roam e una modalità carriera previste nel corso dell'anno. Per partecipare alla Early Access di Assetto Corsa EVO si può procedere all'acquisto direttamente su Steam. Il prezzo è di 39,99€, ma al lancio il simulatore può essere acquistato a 31,99€.