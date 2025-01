Sony annuncia i film di Helldivers 2 e Horizon Zero Dawn. Un anime per Ghost of Tsushima

Durante il CES 2025, Sony ha rivelato i piani per la trasposizione cinematografica di Helldivers 2, il popolare videogioco di Arrowhead Game Studios, e per quella di Horizon Zero Dawn. Un entusiasmante annuncio anche per Ghost of Tsushima.

Nel corso del CES 2025 di Las Vegas, Sony ha sorpreso il pubblico annunciando l'adattamento cinematografico di Helldivers 2, l'acclamato sparatutto che lo scorso anno ha conquistato i giocatori PS5 e PC. Il progetto, che vedrà la collaborazione tra Sony Productions e Sony Pictures, rappresenta l'ultimo tassello nella strategia dell'azienda nipponica di espandere i propri franchise videoludici verso il grande schermo.

Anche Horizon Zero Dawn riceverà un adattamento cinematografico, grazie al coinvolgimento di Columbia Pictures - produttore, tra le altre cose, del film ispirato alla serie Uncharted. Sony ha inoltre annunciato una serie anime dedicata a Ghost of Tsushima.

Helldivers 2: in arrivo un film 'superdemocratico'

Come riportato da IGN, l'annuncio è stato fatto da Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, durante la conferenza stampa dell'azienda all'evento di Las Vegas.

Sebbene i dettagli specifici sulla produzione siano ancora scarsi, l'adattamento di Helldivers 2 promette di trasporre in chiave cinematografica l'atmosfera unica del gioco, che già di per sé si ispira a classici della fantascienza come Starship Troopers e Aliens.

La decisione di Sony si inserisce in un momento particolarmente favorevole per gli adattamenti di videogiochi. Il successo della serie HBO The Last of Us - la cui seconda stagione ha appena ricevuto un nuovo trailer, sempre in occasione del CES - e i risultati al botteghino di Sonic the Hedgehog 3 dimostrano come il pubblico sia sempre più ricettivo verso questo tipo di produzioni. La sfida per Sony sarà quella di mantenere gli elementi distintivi che hanno reso Helldivers 2 un successo, incluso il suo caratteristico, pungente umorismo.

Anche Aloy sul grande schermo. Ghost of Tsushima sarà un anime

PlayStation ha rinnovato la partnership con Columbia Pictures, co-produttore dei film dello Spider-Verse e produttore di Uncharted (2022), film ispirato all'omonimo videogioco di Naughty Dog. Questa volta i due colossi uniranno le forze per un altro franchise PlayStation di successo, quello di Horizon, action/adventure sviluppato da Guerrilla Games (Killzone).

Durante la suddetta press conference, Qizilbash ha dichiarato che Columbia e Sony "sono nelle prime fasi di sviluppo di un adattamento cinematografico del pluripremiato Horizon Zero Dawn". La storia di Aloy verrà quindi trasposta in un lungometraggio e con essa l'affascinante mondo post-apocalittico ideato da Guerrilla. Come per Helldivers 2, purtroppo non abbiamo altri dettagli.

Grandi notizie anche per i fan di Ghost of Tsushima, altro gioco d'azione del parco titoli PlayStation, sviluppato in questo caso da Sucker Punch (inFAMOUS).

Con la collaborazione di Crunchyroll, Sony ha annunciato una serie d'animazione ispirata a Legends, l'esperienza multigiocatore co-op rilasciata nel 2020. L'anime è in fase di sviluppo e vede il coinvolgimento di Aniplex, studio di produzione a cui dobbiamo numerose serie di successo, tra cui i più recenti Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Solo Leveling.