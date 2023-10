Unity, scaricato il CEO John Riccitiello dopo la controversa 'tassa sulle installazioni'

John Riccitiello è stato messo alla porta di Unity. Il presidente, CEO e vertice del consiglio di amministrazione lascia tutti gli incarichi con effetto immediato.

"Il consiglio inizierà un processo di ricerca completo, con l'assistenza di un'azienda leader nella ricerca di dirigenti, per identificare un CEO permanente", si legge in una nota in cui si aggiunge che James Whitehurst ricoprirà gli incarichi di Riccitiello a interim. "Il Sig. Riccitiello continuerà a consigliare Unity per assicurare una transizione graduale".

Whitehurst è un dirigente che arriva da Silver Lake, fondo di private equity che detiene il 9% di Unity e che in passato ha ricoperto il ruolo di CEO di Red Hat, sussidiaria di IBM nota per la distribuzione Linux enterprise.



John Riccitiello, CEO di Unity

"È stato un privilegio guidare Unity per quasi un decennio e servire i nostri dipendenti, clienti, sviluppatori e partner, che hanno tutti contribuito alla crescita dell'azienda", ha affermato Riccitiello. "Non vedo l'ora di supportare Unity durante questa transizione e di seguire il futuro successo dell'azienda".

La tempistica dell'addio, sebbene nella nota stampa non se ne faccia cenno, lascia poco spazio all'immaginazione: Riccitiello paga il flop del nuovo piano tariffario annunciato - e poi ritrattato - per il motore di gioco a partire dal 2024.

Qualche settimana fa Unity, infatti, annunciò l'introduzione della cosiddetta "tassa sulle installazioni", ovvero oltre un certo numero di download e ricavi, gli sviluppatori che usavano Unity per le loro produzioni avrebbero dovuto versare un obolo di diversa entità in base alla licenza in loro possesso.

Il mondo degli sviluppatori non accolse bene la notizia, molti di loro erano cosiddetti "sviluppatori indie" con margini di guadagno già risicati, tanto che sul web prese corpo un'ondata di proteste senza precedenti (sfociata anche in minacce di morte). Dopo alcune prime modifiche e aperture, Unity ha rivisto in modo più ampio l'intero piano tariffario, su termini apparentemente più benevoli verso gli sviluppatori.

Riccitiello è stato da subito indicato da molti come la mente dietro ai cambiamenti. Ex amministratore delegato di Electronic Arts, Riccitiello spinse per la monetizzazione delle loot box in FIFA 2009 e definì gli sviluppatori mobile "fottuti idioti" per la loro riluttanza a introdurre schemi di monetizzazione nelle loro produzioni fin dalle prime fasi.

Non solo, Riccitiello sostenne la necessità di far pagare un dollaro ai giocatori di Battlefield per ricaricare le loro armi ma, soprattutto, ha destato sospetti la vendita di 2.000 azioni di Unity poco prima che la società annunciasse il nuovo piano (a cui è seguito un forte ribasso del titolo).

Riccitiello ha guidato Unity per 9 anni, un lasso di tempo a cui non è mai corrisposto un utile nonostante la crescita di pubblico. Unity è stata quotata in borsa nel 2020, quando raggiunse una valutazione di mercato di 17 miliardi di dollari dopo il primo giorno di negoziazioni. La società ha ora una capitalizzazione di poco più di 11 miliardi di dollari.

Forse per questi motivi l'ex CEO ha cercato di calcare la mano con la nuova politica tariffaria, in modo da invertire la tendenza in un momento in cui reperire capitali sul mercato è diventato più difficile. Non è da escludere quindi che al nuovo CEO toccherà l'infausto compito di avviare un piano di riduzione dei costi, licenziamenti compresi.