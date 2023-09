Unity, cambiamenti importanti al nuovo piano tariffario che ha fatto infuriare gli sviluppatori

Unity, come annunciato nei giorni scorsi, ha fatto marcia indietro su molti aspetti del nuovo tariffario che aveva fatto andare su tutte le furie la comunità degli sviluppatori di videogiochi, in particolare quelli indie.

La società, creatrice dell'omonimo motore, aveva annunciato un cambio di "business model" dall'1 gennaio 2024 per cui gli sviluppatori avrebbero dovuto pagare una "Unity Runtime Fee" mensile per le nuove installazioni dei giochi - oltre determinate soglie di entrate e numero di installazioni - in aggiunta alla licenza esistente. Un balzello che la comunità ha subito ribattezzato "tassa sulle installazioni" (oltre a sfociare in minacce esecrabili).

Dopo alcune prime modifiche e chiarimenti iniziali, il presidente di Unity Create Marc Whitten ha annunciato profondi cambiamenti, partendo però dalle scuse. "Voglio iniziare con questo: mi dispiace. Avremmo dovuto parlare con più di voi e avremmo dovuto incorporare più feedback prima di annunciare la nostra nuova politica sulle tariffe di runtime. Il nostro obiettivo con questa politica è garantire di poter continuare a supportarvi oggi e domani e continuare a investire profondamente nel nostro motore di gioco".

Whitten spiega che il piano Unity Personal rimarrà gratuito e non ci saranno costi aggiuntivi (la Runtime Fee) per i giochi realizzati con Unity Personal. "Aumenteremo il limite da 100.000 a 200.000 dollari e rimuoveremo l'obbligo di usare la schermata iniziale di Made with Unity. Nessun gioco con entrate inferiori a 1 milione di dollari negli ultimi 12 mesi sarà soggetto a tale commissione".

Ci saranno cambiamenti anche per gli sviluppatori che usano le licenze Unity Pro e Unity Enterprise. "La politica relativa alla Runtime Fee si applicherà solo a partire dalla prossima versione LTS di Unity distribuita nel 2024 e in seguito. I vostri giochi commercializzati attualmente e i progetti su cui state lavorando non saranno inclusi, a meno che non scegliate di aggiornarli a questa nuova versione di Unity. Ci assicureremo che possiate rispettare i termini applicabili alla versione dell'editor Unity che state usando, purché continuiate a utilizzare quella versione".

Infine, per i giochi soggetti alla Runtime Fee, "vi offriamo la possibilità di scegliere tra una quota di compartecipazione alle entrate del 2,5% o un importo calcolato in base al numero di nuove persone che interagiscono con il vostro titolo ogni mese. Entrambi questi numeri sono auto-riportati in base ai dati che avete già a disposizione. Vi verrà sempre addebitato l'importo inferiore tra i due".

È troppo presto per valutare la risposta della community, anche se il nuovo piano sembra rispondere a molte delle preoccupazioni sollevate dagli sviluppatori. Su X (ex Twitter) i pareri si dividono tra positivi e negativi, ma il sentir comune sembra uno e uno solo: Unity dovrà lavorare sodo per riconquistarsi la fiducia del settore.