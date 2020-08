Una nuova Nintendo Switch per contrastare PS5 e Xbox Series X?

Nintendo Switch Pro per contrastare PlayStation 5 e Xbox Series X: sarebbe la prossima mossa della casa di Kyoto per non perdere troppo terreno sul piano prestazionale rispetto alle console rivali. Lo si apprende dall'Economic Daily News, secondo il quale una nuova Switch entrerà in produzione nei mesi conclusivi del 2020 e debutterà sul mercato già a inizio 2021.

Switch Pro, nuova top di gamma per la famiglia Nintendo Switch

Non è certo la prima volta che si parla di una versione potenziata di Nintendo Switch: stando ai rumor Nintendo ha piani di lunga data in tal senso, probabilmente rallentati dall'emergenza sanitaria in corso. Nintendo ha ottenuto un successo molto evidente con Switch sin dal momento del debutto sul mercato della console ibrida, avvenuto nel 2017. Come noto la console permette di giocare su grandi TV ma anche in mobilità agganciando i controller Joy-Con al display portatile. Nella scorsa estate è arrivata anche la versione Switch Lite completamente mobile senza la funzionalità di docking e con Joy-Con integrati e non più sganciabili. A un prezzo più basso di oltre 100 Euro, Nintendo Switch Lite è presto diventata una soluzione molto amata dai giocatori.

Secondo i rumor provenienti da Taiwan, Switch Pro non rappresenterebbe una nuova generazione in casa Nintendo, ma solamente un'ulteriore versione dell'offerta già esistente. Non ci sono dettagli sulle specifiche, ma sembra che equipaggerà un display migliore e offrirà nuove opzioni di interazione. Si parla anche del supporto alla risoluzione 4K, di maggiore spazio a disposizione degli sviluppatori sulle schede che accolgono i giochi e di componentistica rifinita. Naturalmente diventerà la soluzione top di gamma all'interno della famiglia Nintendo Switch.

Come detto, già da diverso tempo si parla della nuova soluzione: nello scorso gennaio, infatti, gli analisti stimavano una disponibilità sul mercato della nuova Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Si parla di un prezzo di $399, il che rappresenterebbe un ottimo compromesso rispetto a PS5 e Xbox Series X, i cui prezzi non sono stati ancora annunciati ma che potrebbero essere allineati, sempre stando alle previsioni, ai $599.

Naturalmente, nonostante il possibile potenziamento di CPU e GPU, molto difficilmente Nintendo Switch Pro sarà in grado di raggiungere le prestazioni delle console rivali, anche in termini di Ray Tracing e di SSD. Però, per chi ha amato le prime versioni di Nintendo Switch, poter disporre di maggiore capacità di calcolo potrebbe essere decisamente interessante.

