Un nuovo Serious Sam sta per arrivare: annuncio imminente e uscita questo mese

Il prossimo capitolo di Serious Sam verrà rivelato nel corso della settimana, con il rilascio previsto già a gennaio. Lo si è appreso tramite un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del produttore Devolver Digital. Insieme al messaggio "E se un nuovo gioco di Serious Sam venisse annunciato la prossima settimana e rilasciato questo mese?" possiamo vedere un brevissimo teaser in cui Sam Stone sfreccia fra i ghiacci a bordo di una barca.

Serious Sam 5 in arrivo?

Pronuncia una frase che possiamo tradurre così: "Fa freddo, ma niente riscalda di più che prendere a calci qualcuno" con il classico atteggiamento sfrontato di Sam (qui in versione alquanto edulcorata).

Il precedente capitolo della serie, Serious Sam 4, è stato rilasciato a settembre 2020 ed è stato accolto positivamente dai giocatori di vecchia data della serie di sparatutto, e dai neofiti. Il nuovo titolo a cui fa riferimento a Devolver Digital potrebbe essere un semplice DLC di quel gioco, magari ad ambientazione artica, o un vero e proprio Serious Sam 5 con cambio di setting e nuovi elementi di gioco. Con ogni probabilità, ne sapremo di più nel corso di questa settimana.

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month?



🥶 pic.twitter.com/16vz4cb2f8 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2022

Quanto al precedente capitolo, si è trattato di un prequel rispetto alla storica serie di Serious Sam, dove l'umanità è sotto assedio mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defense Force, guidata da Sam "Serious" Stone, armato di un arsenale esplosivo e di alleati sopra le righe.

Intanto, qualcuno ha rilasciato una mod del primo storico capitolo della serie, Serious Sam: The First Encounter, che introduce il supporto al Ray Tracing in maniera simile a quanto fatto con Quake II RTX. La mod gestisce effetti ray traced per quanto riguarda global illumination, riflessi, rifrazioni e altro, e può essere scaricata gratuitamente a questo indirizzo.