Quake II RTX gira sulle GPU AMD grazie a Vulkan Ray Tracing

Nvidia ha aggiornato Quake II RTX alla versione 1.4.0, introducendo alcuni miglioramenti, in particolare il supporto alle estensioni Vulkan Ray Tracing ufficiali: questo significa che anche le ultime schede video di AMD possono riprodurre questa versione del gioco con effetti di ray tracing attivi.

Il debutto di Quake II RTX risale al giugno dello scorso anno, ma fino a oggi la riproduzione degli effetti RT era basato sulle estensioni VKRay progettate dalla stessa Nvidia, create per sopperire a una mancanza di estensioni ufficiali per Vulkan. Finalmente il consorzio Khronos Group deputato allo sviluppo di API aperte ha completato lo sviluppo e tutti i passaggi formali, introducendo le estensioni ufficiali per il ray tracing nella API.

Nvidia ha quindi aggiornato Quake II RTX affinché sfruttasse le estensioni ufficiali - aprendo di conseguenza il titolo anche i possessori delle Radeon RX 6000 - e pubblicato i nuovi driver GeForce Game Ready 460.89 WHQL (scaricabili dal sito di Nvidia o GeForce Experience) proprio per supportare le novità dell'API Vulkan. Quake II RTX si trova su Steam, sul sito di Nvidia e GitHub. Il gioco sfrutta il path tracing, ossia applica il ray tracing in tempo reale su tutti gli effetti di luce presenti e non solo su alcuni.

"Portare il ray tracing in Vulkan è il frutto di uno sforzo pluriennale da parte di molte aziende. Nvidia ha assunto un ruolo di leadership in ogni fase della sua evoluzione", ha commentato l'azienda statunitense. "Siamo stati eletti per presiedere il sottogruppo dedicato all'integrazione del ray tracing in Vulkan, contribuendo con la nostra estensione ai rapidi progressi del gruppo di lavoro. Abbiamo distribuito i driver per la versione provvisoria delle estensioni di Vulkan RT in modo da ottenere il feedback degli sviluppatori e ora siamo i primi ad adottare queste estensioni in un gioco".

"La standardizzazione del ray tracing in Vulkan è un passo importante per rendere disponibile la tecnologia su un'ampia gamma di dispositivi, oltre a consentire agli sviluppatori di usarla a proprio vantaggio", ha affermato Andrej Zdravkovic, vicepresidente senior per lo sviluppo software di AMD. "Supportiamo tutte le principali funzionalità di questa estensione, inclusi ray shading e ray query tramite il nostro driver. Stiamo anche lavorando con gli sviluppatori per offrire prestazioni eccezionali grazie al supporto del ray tracing in hardware sulle schede video basate su architettura RDNA 2 ".